FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 C.S. 121 del 27.04.2012 I LOVE MY RUGBY PLAYERS Tutti sanno quanto grande e' il cuore rossoblu, non solo in campo. E quando si parla di cuore rossoblu si vuole esaltare lo spirito di combattimento di chi veste la maglia con questi colori, ma l'espressione e' densa di altri significati. Cuore e amore sono inscindibili, e amore e' sinonimo di generosita'. E proprio al debutto nei play off, per l'importantissima sfida contro il Calvisano, anche le donne vicine ai giocatori hanno deciso di creare qualcosa di unico per queste semifinali. Per dimostrare ancora una volta l'amore per la squadra rossoblu e rivolgere un pensiero a chi ne ha piu' bisogno. Un gesto personale che condivideranno con tutti i tifosi nella giornata di sabato 28 aprile presso lo stadio Battaglini. Dall'apertura dei cancelli sara' infatti possibile prenotare la propria t-shirt " I love my rugby players" in edizione limitata, realizzata con una grafica ad hoc per l'occasione. Un pezzo unico disegnata appositamente per la squadra del rugby rovigo. I proventi della vendita delle magliette verranno devoluti in beneficienza alla mensa dei poveri, Ozanam di Rovigo. L'acquisto della t shirt del costo di 15 euro dara' inoltre la possibilita' di partecipare ad una lotteria i cui premi finali verranno assegnati a fine partita. Quindi seguite le ragazze con la maglia "I love my rugby player" e prenotate le vostre t-shirt. Vi ricordiamo inoltre che le maglie possono essere preordinate mandando una mail a [email protected] o tramite un sms al numero 3406268311 specificando se uomo o donna e taglia richiesta. Vi ricordiamo che le prenotazioni saranno valide solo se pagate entro la giornata di sabato. Le magliette saranno consegnate presso la clubhouse nella settimana successiva o direttamente prima del match di ritorno a Calvisano. Un sincero ringraziamento alla Pizzeria taverna del pittore e promozione italia srl per il grande supporto in questa iniziativa. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
