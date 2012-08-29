I POSTICIPI DOMENICALI DAL I&Acirc;&deg; ALL'XI&Acirc;&deg; TURNO

Home Senza categoria I POSTICIPI DOMENICALI DAL IÂ° ALL'XIÂ° TURNO

I POSTICIPI DOMENICALI DAL IÂ° ALL'XIÂ° TURNO

di Redazione 29/08/2012

ECCELLENZA 2012/2013: I POSTICIPI DOMENICALI DAL I° ALL’XI° TURNO Roma - La Commissione Organizzatrice Gare della FIR, tenuto conto della concomitanza con le partite della Rabo Direct PRO12 e dei Cariparma Test Match 2012, ha provveduto ad adeguare parzialmente il calendario del Campionato Italiano d’Eccellenza dalla prima all’undicesima giornata di andata, comunicando le partite posticipate alla domenica, di seguito elencate: II Turno M-Three Amatori R. San Donà – Cammi Calvisano, 30/09/2012 – ore 16.00 IV Turno M-Three Amatori R. San Donà – Mantovani Lazio 1927, 28/10/2012 – ore 15.00 VIII Turno M-Three Amatori R. San Donà – Marchiol Mogliano, 02/12/2012 – ore 15.00 IX Turno Rugby Viadana – Cammi Calvisano, 23/12/2012 – ore 15.00 Rugby Reggio - M-Three Amatori R. San Donà, 23/12/2012 – ore 15.00 I posticipi domenicali interesseranno anche tutte le gare della sesta giornata (11.11.2012 – ore 15.00) e della settima giornata (25.11.2012 – ore 15.00) in programma nel week end dedicato alle finestre internazionali dei Cariparma Test Match autunnali, Italia – Tonga (Brescia, Stadio Rigamonti, 10 novembre) ed Italia – Australia (Firenze, Stadio A. Franchi, 24 novembre). Si allega il calendario aggiornato.

