Home Senza categoria I SOCI SI RIUNISCONO A META' STAGIONE

I SOCI SI RIUNISCONO A META' STAGIONE

di Redazione 25/01/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 65 del 25.01.2011 RUGBY ROVIGO DELTA: I SOCI SI RIUNISCONO A META' STAGIONE Al termine del girone di andata i soci della Femi-CZ Rugby Rovigo Delta si sono incontrati con i componenti il Consiglio di Amministrazione per verificare il rispetto dei programmi prefissati. Durante la cena tenutasi nella Rugby House, che sta diventando punto di riferimento per il movimento rugbistico, sono stati inizialmente analizzati gli aspetti economici per poi passare a quelli sportivi. Sui primi è emerso che la situazione finanziaria è sotto controllo e che, ad oggi, non è utopistico prevedere che il bilancio possa chiudere in pareggio senza la necessità di porre mano al capitale costitutivo. Mancano ancora poche risorse economiche che si pensa potranno essere trovate a breve, con l'aiuto del territorio, sia dalle attività industriali e che da quelle commerciali. L'analisi degli aspetti sportivi non poteva che essere influenzata dal raggiungimento del primo posto in classifica frutto di sette vittorie e di due sconfitte. È vero che nel girone di andata si sono incontrate in casa tutte e tre le più pericolose avversarie, ma è altrettanto vero che nessuna delle tre, al Battaglini, ha saputo tenere testa alla formazione rossoblu. L'obiettivo minimo rimane l'accesso ai play off, mentre il traguardo che darebbe senso alla stagione è il raggiungimento della finale, magari classificandosi al primo posto. Gli interventi di Polla Roux e di Alejandro Canale si sono focalizzati sui ringraziamenti ai soci della Rugby Rovigo Delta per essere riusciti a costruire una società in grado di dare serenità ai giocatori; il loro rendimento è anche in funzione dell'ambiente della tranquillità che avvertono attorno a sé. Importante sarà restare con i piedi per terra senza fare inopportuni proclami e lasciando parlare il campo. Canale ha ricordato i primi passi che ha incominciato a percorrere il progetto di sviluppo del rugby polesano. Su quest'ultimo punto si è concentrata l'attenzione dei soci con particolare riferimento al Presidente Onorario Francesco Zambelli ed al prof. Luigi Costato che hanno ribadito la validità del progetto iniziale che si pone come obiettivo la presenza di giocatori polesani nelle fila della Rugby Rovigo Delta come esito naturale di un processo di crescita dell'intero movimento rugbistico che ha come punto di riferimento la società rossoblu. All'incontro, su invito del presidente Renzo Bullo, ha presenziato l'Assessore Regionale Isi Coppola. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp