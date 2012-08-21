I TRENTA CONVOCATI PER IL RADUNO DI MOGLIANO, 3-7 SETTEMBRE
di Redazione
ITALIA U20: I TRENTA CONVOCATI PER IL RADUNO DI MOGLIANO DAL 3 AL 7 SETTEMBRE Roma - Gianluca Guidi, responsabile tecnico della Nazionale Under 20, e Luca Bot, hanno reso noti i nomi dei trenta atleti convocati per il raduno in preparazione dell'attività internazionale 2012-2013, in programma a Mogliano dal 3 al 7 settembre. In occcasione del primo raduno della stagione, la Selezione Under 20 affronterà in un test di allenamento la formazione del Vea Femi CZ Rugby Rovigo Delta, club d'Eccellenza, match in programma sul terreno del a Treviso venerdì 7 nell'ambito del Torneo "9 Serate di Rugby", tradizionale appuntamento di settembre organizzato dalla società Ruggers Tarvisium. I CONVOCATI Nicolò ALBANO (RUGBY VIADANA) Michele ANDREOTTI (CAMMI CALVISANO) Mattia BELLINI (PETRARCA PADOVA) Giovanni BENVENUTI (MARCHIOL MOGLIANO) Andrea BETTIN (PETRARCA PADOVA) Rudy BIANCOTTI (VALTELLINA RUGBY SONDALO) Filippo BUSCEMA (UNIONE RUGBY CAPITOLINA) Luca CONTI (UNIONE RUGBY CAPITOLINA) Matteo CORAZZI (C.U.S. PERUGIA RUGBY) Riccardo DELLA ROSSA (UDINE RUGBY F.C.) Shadi EID (AMATORI PARMA RUGBY) Angelo ESPOSITO (BENETTON TREVISO) Filippo GUARDUCCI (MARCHIOL MOGLIANO) Stefano IOVENITTI (POLISPORTIVA PAGANICA RUGBY) Vittorio MARAZZI (RUGBY SONDRIO) Simone MARINARO (FIAMME ORO ROMA) Mata Maxime MBANDA' (RUGBY GRANDE MILANO) Saif EdinMHADHBI (ERCOLE MONSELICE RUGBY) Alain MORICONI (UNIONE RUGBY CAPITOLINA) David Michael ODIETE (ZEBRE RUGBY) Edoardo PADOVANI (MARCHIOL MOGLIANO) Sami PANICO (MANTOVANI LAZIO 1927) Tiziano PASQUALI (LEICESTER ACADEMY) Federico RUZZA (VALSUGANA RUGBY PADOVA) Jacopo SALVETTI (CAMMI CALVISANO) Luca SCARSINI (CAMMI CALVISANO) Abou SOUARE (RUGBY VIADANA) Gianmarco VIAN (AMATORI RUGBY SAN DONA) Marcello VIOLI (RUGBY NOCETO) Alessio ZDRILICH (CAMMI CALVISANO)
