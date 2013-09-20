Home Senza categoria I TUTTINERI DI MORETTI PARTONO DA PRATO

di Redazione 20/09/2013

PETRARCA, IL CAMPIONATO PARTE DA PRATO



Prima giornata del campionato di Eccellenza di rugby, e il PETRARCA inizia la sua avventura con una trasferta a Prato, in casa dei Cavalieri, partita

in programma domani, SABATO 21 SETTEMBRE (ore 16, stadio Chersoni, arbitro Tomò di Roma).

“È il nostro esordio in campionato, e ci teniamo a comportarci nel migliore dei modi”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Moretti. “Giocare

in trasferta contro Prato sarà molto difficile. Nonostante abbiano perso diversi giocatori rispetto all'anno scorso, hanno comunque mantenuto una

rosa competitiva, soprattutto con i primi 15 uomini, e affamata di riscattare sul campo le vicessitudini societarie degli ultimi mesi. Occorrerà

perciò un Petrarca molto combattivo e disciplinato che riduca al minimo gli errori.

Rivedendo la loro partita contro Calvisano, al termine del primo tempo conducevano per 21-7, e questo la dice lunga sulle qualitá di Prato. Io e

Rocco Salvan siamo contenti di come i ragazzi si sono allenati in settimana consci delle difficoltá di questa partita ma consapevoli delle nostre

qualitá, che comunque non saranno sufficienti se non andremo a Prato pronti anche a dare battaglia”.

La probabile formazione del Petrarca: Jordaan, Morsellino, Bellini, Bettin, Innocenti, Menniti-Ippolito, Francescato, Targa (cap.), Conforti, Sarto,

Tveraga, Giusti, Leso, Mercanti, Furia

a disp.: Novak, Delfino, Staibano, Mainardi, Nostran, Billot, Chillon, Cerioni.







