I TUTTINERI DI MORETTI PARTONO DA PRATO
di Redazione
20/09/2013
PETRARCA, IL CAMPIONATO PARTE DA PRATO
Prima giornata del campionato di Eccellenza di rugby, e il PETRARCA inizia la sua avventura con una trasferta a Prato, in casa dei Cavalieri, partita
in programma domani, SABATO 21 SETTEMBRE (ore 16, stadio Chersoni, arbitro Tomò di Roma).
“È il nostro esordio in campionato, e ci teniamo a comportarci nel migliore dei modi”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Moretti. “Giocare
in trasferta contro Prato sarà molto difficile. Nonostante abbiano perso diversi giocatori rispetto all'anno scorso, hanno comunque mantenuto una
rosa competitiva, soprattutto con i primi 15 uomini, e affamata di riscattare sul campo le vicessitudini societarie degli ultimi mesi. Occorrerà
perciò un Petrarca molto combattivo e disciplinato che riduca al minimo gli errori.
Rivedendo la loro partita contro Calvisano, al termine del primo tempo conducevano per 21-7, e questo la dice lunga sulle qualitá di Prato. Io e
Rocco Salvan siamo contenti di come i ragazzi si sono allenati in settimana consci delle difficoltá di questa partita ma consapevoli delle nostre
qualitá, che comunque non saranno sufficienti se non andremo a Prato pronti anche a dare battaglia”.
La probabile formazione del Petrarca: Jordaan, Morsellino, Bellini, Bettin, Innocenti, Menniti-Ippolito, Francescato, Targa (cap.), Conforti, Sarto,
Tveraga, Giusti, Leso, Mercanti, Furia
a disp.: Novak, Delfino, Staibano, Mainardi, Nostran, Billot, Chillon, Cerioni.
