di Redazione 06/02/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 78 del 06.02.2012 I VOLONTARI SGOMBERANO IL BATTAGLINI Italia - Inghilterra valida per il Sei Nazioni Under 20 "s'ha da fare" e Rovigo non vuole perdere questa occasione, così domenica un buon gruppo di sportivi volontari, assieme a componenti dell'organigramma societario della Femi-CZ Vea Rugby Rovigo Delta e del Comitato Organizzatore dell'incontro, oltre, anche, ad alcuni giornalisti, si sono armati di pale e carriole e con l'ausilio dell'attrezzatura messa a disposizione dalle ditte Silla e Tecnoverde hanno cominciato l'opera di sgombero del campo di gioco intervenendo su oltre 3.600 mq. Lunedì mattina, come previsto, sono entrati in azione i giocatori della prima squadra che, nel giro di tre ore, hanno completato il lavoro dei volontari, tant'è che alle 12 e 30 tutta la neve era stata accantonata e i 7.200 mq del Battaglini erano completamente liberi. Per precauzione, in serata saranno poi i giovani dell'Under 20 a dare una mano al Comitato Organizzatore per stendere i teli protettivi. Ancora una volta si è avuta la prova del legame che unisce la città al gioco del rugby ed il coinvolgimento di tifosi, personale di supporto, dirigenti, giornalisti, giocatori si è trasformato in una dichiarazione d'amore per questo sport e per l'intera città. Piccoli o grandi che siano gli obbiettivi da raggiungere si deve avere la coscienza che solo remando tutti insieme nella giusta direzione il cammino verso la meta è più facile (ed anche più bello) da percorrere. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

