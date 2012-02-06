Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

I VOLONTARI SGOMBERANO IL BATTAGLINI

Redazione Avatar

di Redazione

06/02/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 78 del 06.02.2012 I VOLONTARI SGOMBERANO IL BATTAGLINI Italia - Inghilterra valida per il Sei Nazioni Under 20 "s'ha da fare" e Rovigo non vuole perdere questa occasione, così domenica un buon gruppo di sportivi volontari, assieme a componenti dell'organigramma societario della Femi-CZ Vea Rugby Rovigo Delta e del Comitato Organizzatore dell'incontro, oltre, anche, ad alcuni giornalisti, si sono armati di pale e carriole e con l'ausilio dell'attrezzatura messa a disposizione dalle ditte Silla e Tecnoverde hanno cominciato l'opera di sgombero del campo di gioco intervenendo su oltre 3.600 mq. Lunedì mattina, come previsto, sono entrati in azione i giocatori della prima squadra che, nel giro di tre ore, hanno completato il lavoro dei volontari, tant'è che alle 12 e 30 tutta la neve era stata accantonata e i 7.200 mq del Battaglini erano completamente liberi. Per precauzione, in serata saranno poi i giovani dell'Under 20 a dare una mano al Comitato Organizzatore per stendere i teli protettivi. Ancora una volta si è avuta la prova del legame che unisce la città al gioco del rugby ed il coinvolgimento di tifosi, personale di supporto, dirigenti, giornalisti, giocatori si è trasformato in una dichiarazione d'amore per questo sport e per l'intera città. Piccoli o grandi che siano gli obbiettivi da raggiungere si deve avere la coscienza che solo remando tutti insieme nella giusta direzione il cammino verso la meta è più facile (ed anche più bello) da percorrere. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

DOMENICA RIPRENDE LA CACCIA ALLE PRIME QUATTRO

Articolo Successivo

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA VS. RUGBY REGGIO SI RECUPERA DOMENICA PROSSIMA ALLE 15,00

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019