Home Senza categoria II^ Edizione Trofeo Mirabella

II^ Edizione Trofeo Mirabella

di Redazione 07/09/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Domenica 9 settembre Stadio A. Invernici - Brescia Ore 16.00 II^ Edizione "Trofeo Mirabella" Triangolare tra RUGBY BANCO DI BRESCIA - CROCIATI RUGBY - RUGBY COLORNO Prima uscita ufficiale per il 15 di via della Maggia. Rizzotto e compagni impegnati nella preparazione estiva fino dai primissimi giorni di agosto, hanno infatti, fino ad ora, disputato una sola amichevole lo scorso venerdì: pur trattandosi di un incontro fra compagni di squadra non è mancato certo l’agonismo e nessuna delle due formazioni ha reso la vita facile all’altra: partita vera insomma che si è in fine conclusa con il salomonico punteggio di 20 a 20. Domenica i ragazzi di Molinari e del nuovo vice Grangetto, scenderanno in campo all'Invernici per la seconda edizione del "Trofeo Mirabella"; triangolare vinto nell'edizione 2011 dal Cus Verona dell'allora coach Danilo Beretta. Incontreranno i Crociati Rugby, che disputeranno il campionato d'Eccellenza e il Rugby Colorno, Serie A girone 2. Avversari di alto livello per testare la nuova squadra e prima occasione per vedere all’opera i nuovi arrivi in bianco azzurro. Per l'occasione Molinari e Grangetto hanno convocato tutti i giocatori della rosa: ABRANDINI PIETRO - (1991) - seconda linea ANSELMI FABIO SILVANO - (1989) - tallonatore AZZINI STEFANO - (1988) - tallonatore BERGAMINI ANDREA - (1983) - pilone sn BONARI MARCO - (1991) - mediano mischia BONIFAZI ALBERTO - (1991) - ala BOSIO CARLO ALBERTO - (1987) - mediano mischia CASTIGLIA LUIGI - (1971) - pilone dx CHERUBINI ALESSANDRO - (1988) - pilone sx CISERCHIA ANDREA- (1988) - mediano apertura* COGOLI ALESSANDRO - (1993) - ala FERRETTI FILIPPO - (1993) - terza linea FRANCESCO FAZZARI (1991) - trequarti centro ANDREA FRANCESCHINI (1992) trequarti centro* GANDOLFI GIOVANNI - (1991) - terza linea GILARDONI DIEGO (1994) - mediano mischia*** JACOTTI ANDREA (1991) - seconda linea* MAGLI ANDREA - (1992) - pilone dx MAMBRETTI OMAR - (1989) - ala* MASGOUTIERRE ALBERTO - (1989) - estremo MIGLIETTI DAVIDE - (1993) - seconda linea MUSCOJONA TOMMASO - (1993) - mediano apertura PEDRAZZANI LUCA - (1991) - terza linea** POLA GIACOMO - (1985) - seconda linea QUARANTA PIERGIORGIO - (1978) - trequarti centro RIZZOTTO MATTEO (CAP) - (1982) - terza linea ROMANO DANIELE - (1993) - tallonatore ROMANO MATTIA - (1989) - terza linea SANGIORGI STEFANO - (1994) - trequarti centro*** SAVIELLO ANDREA - (1992) - pilone sx** SAVOLDELLI FRANCESCO - (1991) - ala SECCHI VILLA GIOVANBATTISTA - (1991) - mediano apertura SECCHI VILLA LUIGI - (1991) - trequarti centro SQUIZZATO MATTEO - (1993) - trequarti centro TREVISANI PAOLO - (1990) - pilone dx VOLPARI DAVIDE - (1987) - pilone sx * nuovo giocatore ** nuovo giocatore proveniente dall'Under 23 del Rugby Banco di Brescia *** nuovo giocatore proveniente dall'Under 20 del Rugby Brescia - Rugby Fiumicello www.rugbybrescia.eu/mirabella.it

Condividi Facebook Twitter Whatsapp