IL 18 SETTEMBRE A MODENA
di Redazione
30/08/2011
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 6 del 30.08.2011 FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA: IL 18 SETTEMBRE A MODENA Difficoltà tecniche del Paese hanno fatto saltare l'esordio della Femi-CZ Rugby Rovigo Delta, nell'ambito delle 9 serate di rugby organizzate dal Tarvisium, previsto a Treviso il 15 settembre. La società rodigina si è accordata con il Modena (militante in A1) e la Romagna (A2) per un triangolare da disputarsi a Modena domenica 18 settembre. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
