IL 24 NUOVO RITIRO A CESENA, CONVOCATO BORTOLAMI

di Redazione 19/05/2011

[gallery] NAZIONALE, CONCLUSO IL RADUNO DI PARMA GELDENHUYS E PERUGINI RAGGIUNGONO PARISSE E GHIRALDINI NEI BARBARIANS GLI AZZURRI SI RITROVANO MARTEDI’ 24 MAGGIO A CESENA, TORNA BORTOLAMI Roma – La Nazionale ha concluso stamane la due-giorni di raduno a Parma, primo appuntamento sulla strada che porterà gli Azzurri di Nick Mallett sino al Mondiale neozelandese di settembre-ottobre, e tutti gli atleti hanno fatto rientro ai rispettivi domicili. L’Italrugby tornerà a radunarsi martedì 24 maggio a Cesena, prossima sede del Cariparma Test Match contro il Giappone del prossimo 13 agosto, per altri due giorni di preparazione, ultima parentesi stagionale prima del lungo ritiro in Alto Adige che scatterà il 3 luglio a Villabassa. A Cesena, martedì prossimo, saranno ventisette e non trenta gli atleti convocati: dopo Sergio Parisse e Leonardo Ghiraldini, sono stati selezionati infatti per il tour britannico dei Barbarians (Inghilterra domenica 29 maggio, Galles sabato 4 giugno) anche il pilone Salvatore Perugini ed il seconda linea Quintin Geldenhuys, entrambi con due successi all’attivo su All Blacks e Springboks con la maglia bianconera del prestigioso invitational club, che non parteciperanno dunque al ritiro romagnolo. Assente anche il seconda linea esordiente Joshua Furno, alle prese con un lieve affaticamento muscolare, mentre il mediano d’apertura Craig Gower continuerà a parte il lavoro di recupero per essere a disposizione dello staff tecnico al raduno pre-Mondiale. Tornano invece due Azzurri di lungo corso, il flanker Mauro Bergamasco ed il seconda linea ed ex capitano Marco Bortolami, entrambi titolari di ottantaquattro presenze, che il 25 maggio insieme ad altri quattordici compagni lasceranno Cesena per aggregarsi l’indomani a Paese all’Italia “A” che affronterà il 29 maggio a San Donà di Piave il XV della Serenissima in preparazione alla Churchill Cup di giugno in Inghilterra. Gli atleti che si aggregheranno all’Italia “A” il 26 maggio a Paese in vista della partecipazione alla Churchill Cup sono Alberto De Marchi, Tommaso D’Apice, Valerio Bernabò, Marco Bortolami, Cornelius Van Zyl, Mauro Bergamasco, Manoa Vosawai, Riccardo Bocchino, DuRandt Gerber, Denis Majstorovic, Gilberto Pavan, Andrea Pratichetti, Matteo Pratichetti, Michele Sepe, Giulio Toniolatti e Ruggero Trevisan. Piloni Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 4 caps) Alberto DE MARCHI (MPS Aironi, esordiente) Tallonatori Tommaso D’APICE (Futura Park Rugby Roma, esordiente)* Fabio ONGARO (MPS Aironi, 76 caps) Seconde linee Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 19 caps) Marco BORTOLAMI (MPS Aironi, 84 caps) Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso, esordiente) Flanker/N.8 Robert Julian BARBIERI (Benetton Treviso, 13 caps) Mauro BERGAMASCO (Stade Francais, 84 caps) Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 10 caps) Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 8 caps) Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 52 caps) Mediani di mischia Pablo CANAVOSIO (MPS Aironi, 36 caps) Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 4 caps) Mediani d’apertura Riccardo BOCCHINO (MPS Aironi, 6 caps)* Centri/Ali/Estremi Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 6 caps)* Gonzalo GARCIA (Benetton Treviso, 21 caps) DuRandt GERBER (HBS GranDucato Parma, esordiente) Denis MAJSTOROVIC (Estra I Cavalieri Prato, esordiente) Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 28 caps) Gilberto PAVAN (MPS Aironi, esordiente) Andrea PRATICHETTI (Benetton Treviso, esordiente)* Matteo PRATICHETTI (MPS Aironi, 22 caps) Michele SEPE (Benetton Treviso, 3 caps) Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 12 caps) Giulio TONIOLATTI (MPS Aironi, 5 caps) Ruggero TREVISAN (BancaMonteParma Crociati)* indisponibili per infortunio: Kristopher BURTON (Benetton Treviso) Luciano ORQUERA (Brive), Carlo Antonio DEL FAVA (MPS Aironi), Simone FAVARO (MPS Aironi), Edoardo GORI (Benetton Treviso)*, Ignacio FERNANDEZ-ROUYET (Benetton Treviso), Joshua FURNO (MPS Aironi)*, Craig GOWER (Bayonne) convocati con i Barbarians: Sergio PARISSE (Stade Francais), Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso), Quintin GELDENHUYS (MPS Aironi), Salvatore PERUGINI (MPS Aironi) nota: in caso di qualificazione alla Finale del Campionato d’Eccellenza del 28 maggio 2011 di Estra I Cavalieri Prato e/o BancaMonteParma Crociati, i giocatori Denis Majstorovic (Prato) e Ruggero Trevisan (Crociati) resteranno a disposizione dei rispettivi Club di appartenenza sino a conclusione della finale stessa.

