Il Banco di Brescia cambia timoniere e salpa da Livorno per una nuova rotta
di Redazione
04/12/2009
Serie A - Girone A - IX giornata - 06.12.09
Livorno Rugby v Rugby Banco di Brescia, arb Navarra (Udine),
ore 15.30
Il Banco di Brescia cambia timoniere e salpa da Livorno per una nuova rotta, come spiega Remo Pola, Presidente del Brescia: " "Fino a questo punto del campionato l'andamento della squadra non è stato ottimale: le motivazioni sono molteplici ma è necessario dare uno "sveglia" alla squadra. Ci aspettiamo una reazione della squadr. I nostri obiettivi sono gli stessi dell'inizio del campionato cioè piazzarci almeno a metà classifica; il tempo c’è ma servono, da subito, impegno, sacrificio e lavoro e siamo sicuri che giocatori e tecnici non si risparmieranno".
Sans ha chiesto a Prezioso e compagni di partire con uno sforzo in più ed ha riscontrato un'ottima disponibilità da parte dei ragazzi: "Ho visto nei giocatori il giusto atteggiamento, ho chiesto di fare due allenamenti in più in questa settimana (mercoledì con Lanfredi gli uomini di mischia e sabato mattina tutta la squadra), in questi giorni abbiamo giocato molto, nel fango, per affinare le "strategie di battaglia". Hanno risposto bene e hanno messo in campo un ottimo impegno. Abbiamo qualche infortunio (punti per Gussago e Masgoutiere) e qualche influenzato ma ci sono ancora due allenamenti per definire la migliore formazione possibile. Ma l'atteggiamento è positivo e questo è molto importante. Ce la metteremo tutta".
Questa i probabili convocati, in attesa dei due allenamenti che ancora aspettano i bianco-azzurri:
PL : Anselmi; Castiglia; Cerri; Gatta; Peveroni; (Bergamini)
2L : Paleari; Pedrazzani; Pola
3l : Cuello; Rizzotto; Gandolfi; (Gussago)
MM : Bosio; Prezioso
MA : Scaroni; (Masgoutiere)
C ; Chiappini; Tamburi
A : Cenerini; Federzoni; Pietrasanta
E: Mastrocola: Secchivilla
tra parentesi i giocatori attualmente infortunati ma che potrebbero essere recuperati entro sabato.
Articolo Precedente
Il XV della Femi Cz Rugby Rovigo contro il Consiag I Cavalieri Prato
Articolo Successivo
Livorno Rugby a caccia del successo con il Brescia.
Redazione