Serie A - Girone A - IX giornata - 06.12.09

Livorno Rugby v Rugby Banco di Brescia, arb Navarra (Udine),

ore 15.30

Il Banco di Brescia cambia timoniere e salpa da Livorno per una nuova rotta, come spiega Remo Pola, Presidente del Brescia: " "Fino a questo punto del campionato l'andamento della squadra non è stato ottimale: le motivazioni sono molteplici ma è necessario dare uno "sveglia" alla squadra. Ci aspettiamo una reazione della squadr. I nostri obiettivi sono gli stessi dell'inizio del campionato cioè piazzarci almeno a metà classifica; il tempo c’è ma servono, da subito, impegno, sacrificio e lavoro e siamo sicuri che giocatori e tecnici non si risparmieranno".

Sans ha chiesto a Prezioso e compagni di partire con uno sforzo in più ed ha riscontrato un'ottima disponibilità da parte dei ragazzi: "Ho visto nei giocatori il giusto atteggiamento, ho chiesto di fare due allenamenti in più in questa settimana (mercoledì con Lanfredi gli uomini di mischia e sabato mattina tutta la squadra), in questi giorni abbiamo giocato molto, nel fango, per affinare le "strategie di battaglia". Hanno risposto bene e hanno messo in campo un ottimo impegno. Abbiamo qualche infortunio (punti per Gussago e Masgoutiere) e qualche influenzato ma ci sono ancora due allenamenti per definire la migliore formazione possibile. Ma l'atteggiamento è positivo e questo è molto importante. Ce la metteremo tutta".

Questa i probabili convocati, in attesa dei due allenamenti che ancora aspettano i bianco-azzurri:

PL : Anselmi; Castiglia; Cerri; Gatta; Peveroni; (Bergamini)

2L : Paleari; Pedrazzani; Pola

3l : Cuello; Rizzotto; Gandolfi; (Gussago)

MM : Bosio; Prezioso

MA : Scaroni; (Masgoutiere)

C ; Chiappini; Tamburi

A : Cenerini; Federzoni; Pietrasanta

E: Mastrocola: Secchivilla

tra parentesi i giocatori attualmente infortunati ma che potrebbero essere recuperati entro sabato.