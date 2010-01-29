Home Senza categoria Il Blugeo Rugby Colorno attende il Brescia

Il Blugeo Rugby Colorno attende il Brescia

di Redazione 29/01/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Domenica 31 gennaio il Blugeo Rugby Colorno torna a giocare tra le mura amiche. Alle h. 15,00 sul campo sintetico P. Pavesi del centro sportivo di Via Ferrari 24/26 , Colorno, affronterà il Rugby Banco di Brescia nella partita valida per la quarta giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A, girone 1. I bresciani attualmente occupano penultima posizione in classifica con solo 11 punti guadagnati in 13 incontri e sono la peggior difesa del girone. Non sono tuttavia un avversario da sottovalutare. Già nella partita di andata i lombardi hanno infatti reso la vita molto difficile al Blugeo Rugby Colorno, che ha vinto 28 – 20 ma al termine di una partita molto combattuta. Inoltre, il Rugby Banco di Brescia scenderà in campo tranquillo, senza nulla da perdere pronta a raccogliere tutto quello che il match offrirà loro. I lombardi sono hanno una buona mischia chiusa pesante e ben organizzata, che renderà ogni punto di incontro una battaglia, e hanno un buon calciatore nel mediano di apertura italo-argentina Pablo Chiappini. I ragazzi di Michele Mordacci e Cristian Prestera entreranno in campo per vincere e dimostrare tutte le loro qualità. I biancorosso vogliono tornare a fare bottino dopo la vittoria a tavolino contro Piacenza per rimanere agganciati alla vetta della classifica.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp