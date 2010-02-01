Home Senza categoria Il Blugeo Rugby Colorno si abbatte sul Brescia

di Redazione 01/02/2010

Larga vittoria del Blugeo Rugby Colorno che, sul campo sintetico P. Pavesi coperto di neve, rifila 39 punti al Rugby Banco di Brescia subendone solo a 3. Si è giocato sulla neve a causa della nevicata caduta nella notte: le due squadre erano concordi nel rinviare la partita, ma la terna arbitrale ha dato ordine di pulire le righe per giocare, così soci, tifosi e tesserati si sono muniti di pale ed hanno liberato le linee del campo dalla neve. La partita è stata senza storia. Gli ospiti si sono portati in vantaggio al 5’ con un calcio di punizione di Chiappini, poi hanno subito la maggior qualità dei biancorossi e la grande voglia di vincere dei ragazzi di Michele Mordacci e Cristian Prestera. Passato in svantaggio il Blugeo Rugby Colorno si riversa nei 22 avversari e in 15 minuti segna tre mete. La prima al 7’ con Pascu dopo una serie di raggruppamenti veloci a ridosso delle linea di meta. Cook trasforma. La seconda meta biancorossa la segna al 10’ Zitelli, abilissimo a lanciarsi su un pallone uscito non controllato da una mischia bresciana nell’area di meta ospite; l’estremo biancorosso trasforma ancora. Al 18’ è Da Lisca a marcare la meta al termine di un’ottima maul avanzante impostata dopo aver vinto molto bene una touche sui 5 metri. Questa volta Cook sbaglia la trasformazione. Al 18’ il punteggio è 19 – 3 in favore dei padroni di casa. Qui arriva l’ovvia reazione bresciana che prova a rientrare in partita, ma i biancorossi sono molto attenti in difesa e neutralizzano tutti i tentativi ospiti prima di riprendere in mano le redini del gioco e chiudere la partita. Negli ultimi tre minuti del primo tempo il Blugeo Rugby Colorno trova altre 2 mete, entrambe con una maul impostata dopo aver vinto il lancio in touche sui 5 metri ed entrambe trasformate da un precisissimo Cook. Al 38’ è Pascu che schiaccia l’ovale in meta, tre minuti più tardi è Da Lisca a concludere l’attacco biancorosso con la marcatura pesante. La prima frazione di gioco si conclude sul 33 – 3 in favore di padroni di casa e la ripresa non ha più nulla da dire all’incontro. Il Blugeo Rugby Colorno mantiene il possesso dell’ovale e cerca di controllare la partita senza spendere troppe energie, mentre il Brescia non riesce a rendersi pericoloso. Unici fatti degni di nota sono i due piazzati realizzati da Cook (6/7 dalla piazzola oggi) al 22’ e al 25’ e l’esordio stagionale assoluto per Guido Luna e Marco Falzone e quello casalingo di Michele Bellingeri. 39 – 3 il risultato finale per i biancorossi che ora avranno due settimane per recuperare qualche giocatore non al top della condizione prima di andare a Badia, il 14 febbraio, per il recupero dell’ultima giornata di andata. Marcatori: 5’ pt. C.P. Chiappini; 7’ pt. Meta Pascu, trasf. Cook; 10’ pt. Meta Zitelli, trasf. Cook, 18’ pt. Meta Da Lisca, n.t.; 38’ pt. Meta Pascu, trasf. Cook; 41’ pt. Meta Da Lisca, trasf. Cook; 22’ st. C.P. Cook; 25’ st. C.P. Cook. Blugeo Rugby Colorno: Ross Cook, Elia Lauri (18’ pt Umberto Cantusci), Marco Palumbo, Claudio Spadaro, Alessandro Terzi (13’ st. Stefano Varrella), Alejandro Canale (13’ st Matthew Bressons), Marco Brandizzi, Alessandro Da Lisca (23’ st. Marco Falzone), Daniel Stead, Matteo Zitelli (13’ st Guido Luna), Liviu Pascu, Francisco Lopez, Vittorio Golfetti, Raffaele Privitera (23’ st Federico Zani), Flavio Tripodi (30’ st Michele Bellingeri). Non entrato: Claudio Russo Allenatori: Michele Mordacci e Cristian Prestera Rugby Banco di Brescia: Nicolò Scaroni, Luigi Secchi Villa, Alberto Masgoutierre(31’ Alessandro Cudicio), Michele Gabba, Giuseppe Pietrasanta, Pablo Chiappini (31’ st Piergiorgio Quaranta), Carlo Bosio (1’ st Michele Mastrocola) Gaston Cuello(26’ st Valentino Cerri), Carlo Masgoutierre (16’ st. Giulio Del Bono), Ilario Gussago, Ezio Paleari, Nicola Pedrazzani, Davide Peveroni (1’ st Renato Rizzetti Mattei 26’ T rientra Peveroni), Antonio Cairo, Nicola Gatta(1’ st Andrea Bergamini). Non entrati: Valentino Cerri e Alessandro Cudicio Allenatore: Jean Luc Sans

