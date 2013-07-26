IL CALENDARIO 2013-14 DELLE FIAMME

*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY** **VARATO IL CALENDARIO 2013/14: SI INIZIA CON TRE TURNI DA BRIVIDI**Roma* – La Federazione italiana rugby ha varato dell’Eccellenza 2013-2014.Si inizierà il 21 settembre prossimo per concludere la regular season il 10maggio del 2014, con i playoff programmati dal 17/5 e il 31 maggio lafinale che assegnerà l’84° titolo di Campione d’Italia.Un calendario particolare quello della prossima stagione che, causal’esclusione dei Crociati Parma, vedrà confrontarsi sul campo undiciformazioni delle quali due retrocederanno in A1, per poi tornare nel2014-15 ad un campionato a 10 squadre. Dunque, sarà una stagioneparticolarmente impegnativa che, complici anche i riposi dovuti allaformula dispari, non permetterà passi falsi alle formazioni del massimocampionato nazionale.Le Fiamme affronteranno la seconda stagione nella massima serie fortidell’ottimo risultato ottenuto nella passata stagione, che comunque nonsignifica potersi cullare sugli allori ma, anzi, che deve essere preso comesprone a migliorarsi nel prossimo futuro.Il cammino del team della Polizia di Stato nel prossimo campionato,comincia subito in salita con tre giornate da brividi: si inizia il 21settembre (ritorno il 15/2) in trasferta al “Battaglini” contro Rovigoregina del mercato estivo, per poi aprire le porte del “Gelsomini” aiCampioni d’Italia del Mogliano il 28 (r. 1/3) e chiudere il “trittico” aPrato il 5 maggio (r. 8/3) contro i secondi classificati della passatastagione. Dopo la pausa per le coppe europee, il primo dei quattro derbyche, data la presenza di tre squadre romane tra le Top 11 dopo più diquarant’anni, caratterizzeranno l’Eccellenza 2013-14: a Ponte Galeria il 26ottobre (r. 15/3) sarà di scena la Mantovani Lazio. Trasferta in terraemiliana il 2 novembre contro il Reggio (r. 22/3) e poi, il 9, un altro“classico” del rugby italiano con il Petrarca (r. 29/3) che verrà a farvisita alla squadra cremisi, per dar vita ad un match che, data la lungapresenza delle Fiamme nella città veneta, da entrambi i team viene vissutocome un derby. Novembre sarà anche tempo di test match per la Nazionaleitaliana e il campionato subirà, come ogni anno, uno stop prolungato finoal 30 quando i cremisi saranno ospiti del Viadana (r. 6/4). Altro stop dicirca venti giorni e il 22 dicembre le Fiamme torneranno di nuovo tra lemura amiche del “Gelsomini” per il match con il San Donà (r. 12/4). Lacalza della Befana porterà in regalo ai romani un’altra stracittadina,stavolta presso gli impianti di via Flaminia contro la neopromossaCapitolina (r. 27/4). Ennesima lunga pausa e si tornerà in campo il 25maggio a Calvisano (r. 3/5), per poi chiudere il girone di andata con ilturno di riposo del 1 febbraio e, dunque, anche il campionato con unagiornata di anticipo il 10 maggio 2014.“Anche la scorsa stagione – ha dichiarato l’allenatore cremisi PasqualePresutti, alla sua seconda stagione cremisi – il calendario ci vide subitoaffrontare le formazioni sulla carta più forti e, oggi come allora, questepartite ci daranno già la misura della nostra squadra, dicendoci dovepossiamo arrivare. Come abbiamo già fatto ci giocheremo le nostre carte sulcampo a viso aperto cercando di confermare quanto di buono abbiamo fattonella passata stagione. Date le due retrocessioni previste, sarà uncampionato duro in cui ogni partita sarà da considerarsi decisiva. Noisiamo pronti”.* **IL CALENDARIO 2013/14 DELLE FIAMME ORO RUGBY**GIORNATA 1 *And.21/22.09.13 – ore 16.00 Rit.15/16.02.14 – ore 15.00VEA-FEMICZ ROVIGO v FIAMME ORO* **GIORNATA 2*And. 28/29.09.13 – ore 16.00 Rit. 1/2.03.14 – ore 15.00FIAMME ORO v MARCHIOL MOGLIANO*GIORNATA 3*And. 5/6.10.13 – ore 16.00 Rit. 8/9.03.14 – ore 15.00ESTRA I CAVALIERI PRATO v FIAMME ORO*GIORNATA 4 *And.26/27.10.13 – ore 16.00-15.00 Rit. 15/16.03.14 – ore 15.00FIAMME ORO v MANTOVANI LAZIO*GIORNATA 5*And. 2/3.11.13– ore 15.00 Rit. 22/23.03.14 – ore 15.00RUGBY REGGIO v FIAMME ORO* **GIORNATA 6*And. 9/10.11.13 – ore 15.00 Rit. 29/30.03.14 – ore 15.00-16.00FIAMME ORO v PETRARCA PADOVA*GIORNATA 7 *And. 30.11/01.12.13 – ore 15.00 Rit. 5/6.04.14 – ore 16.00RUGBY VIADANA v FIAMME ORO* **GIORNATA 8*And. 22/23.12.13 – ore 15.00 Rit. 12/13.04.14 – ore 16.00FIAMME ORO v M-THREE SAN DONA’* **GIORNATA 9*And. 04/5.01.14– ore 15.00 Rit. 26/27.04.14 – ore 16.00U.R. CAPITOLINA v FIAMME ORO*GIORNATA 10 *And. 25/26.01.14 – ore 15.00 Rit. 3/4.05.14 – ore 16.00CAMMI CALVISANO v FIAMME ORO*GIORNATA 11*And. 1/2.02.14 – ore 15.00 Rit. 10/11.05.14 – ore 16.00RIPOSO*26 luglio 2013**Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*--Cristiano MorabitoResponsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugbytel 3313731101 - 3339321622skype: cristiano_morabitotwitter: @crismorabito