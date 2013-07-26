IL CALENDARIO 2013-14 DELLE FIAMME
26/07/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*VARATO IL CALENDARIO 2013/14: SI INIZIA CON TRE TURNI DA BRIVIDI*
*Roma* – La Federazione italiana rugby ha varato dell’Eccellenza 2013-2014.
Si inizierà il 21 settembre prossimo per concludere la regular season il 10
maggio del 2014, con i playoff programmati dal 17/5 e il 31 maggio la
finale che assegnerà l’84° titolo di Campione d’Italia.
Un calendario particolare quello della prossima stagione che, causa
l’esclusione dei Crociati Parma, vedrà confrontarsi sul campo undici
formazioni delle quali due retrocederanno in A1, per poi tornare nel
2014-15 ad un campionato a 10 squadre. Dunque, sarà una stagione
particolarmente impegnativa che, complici anche i riposi dovuti alla
formula dispari, non permetterà passi falsi alle formazioni del massimo
campionato nazionale.
Le Fiamme affronteranno la seconda stagione nella massima serie forti
dell’ottimo risultato ottenuto nella passata stagione, che comunque non
significa potersi cullare sugli allori ma, anzi, che deve essere preso come
sprone a migliorarsi nel prossimo futuro.
Il cammino del team della Polizia di Stato nel prossimo campionato,
comincia subito in salita con tre giornate da brividi: si inizia il 21
settembre (ritorno il 15/2) in trasferta al “Battaglini” contro Rovigo
regina del mercato estivo, per poi aprire le porte del “Gelsomini” ai
Campioni d’Italia del Mogliano il 28 (r. 1/3) e chiudere il “trittico” a
Prato il 5 maggio (r. 8/3) contro i secondi classificati della passata
stagione. Dopo la pausa per le coppe europee, il primo dei quattro derby
che, data la presenza di tre squadre romane tra le Top 11 dopo più di
quarant’anni, caratterizzeranno l’Eccellenza 2013-14: a Ponte Galeria il 26
ottobre (r. 15/3) sarà di scena la Mantovani Lazio. Trasferta in terra
emiliana il 2 novembre contro il Reggio (r. 22/3) e poi, il 9, un altro
“classico” del rugby italiano con il Petrarca (r. 29/3) che verrà a far
visita alla squadra cremisi, per dar vita ad un match che, data la lunga
presenza delle Fiamme nella città veneta, da entrambi i team viene vissuto
come un derby. Novembre sarà anche tempo di test match per la Nazionale
italiana e il campionato subirà, come ogni anno, uno stop prolungato fino
al 30 quando i cremisi saranno ospiti del Viadana (r. 6/4). Altro stop di
circa venti giorni e il 22 dicembre le Fiamme torneranno di nuovo tra le
mura amiche del “Gelsomini” per il match con il San Donà (r. 12/4). La
calza della Befana porterà in regalo ai romani un’altra stracittadina,
stavolta presso gli impianti di via Flaminia contro la neopromossa
Capitolina (r. 27/4). Ennesima lunga pausa e si tornerà in campo il 25
maggio a Calvisano (r. 3/5), per poi chiudere il girone di andata con il
turno di riposo del 1 febbraio e, dunque, anche il campionato con una
giornata di anticipo il 10 maggio 2014.
“Anche la scorsa stagione – ha dichiarato l’allenatore cremisi Pasquale
Presutti, alla sua seconda stagione cremisi – il calendario ci vide subito
affrontare le formazioni sulla carta più forti e, oggi come allora, queste
partite ci daranno già la misura della nostra squadra, dicendoci dove
possiamo arrivare. Come abbiamo già fatto ci giocheremo le nostre carte sul
campo a viso aperto cercando di confermare quanto di buono abbiamo fatto
nella passata stagione. Date le due retrocessioni previste, sarà un
campionato duro in cui ogni partita sarà da considerarsi decisiva. Noi
siamo pronti”.
*IL CALENDARIO 2013/14 DELLE FIAMME ORO RUGBY*
*GIORNATA 1 *
And.21/22.09.13 – ore 16.00 Rit.15/16.02.14 – ore 15.00
VEA-FEMICZ ROVIGO v FIAMME ORO
*GIORNATA 2*
And. 28/29.09.13 – ore 16.00 Rit. 1/2.03.14 – ore 15.00
FIAMME ORO v MARCHIOL MOGLIANO
*GIORNATA 3*
And. 5/6.10.13 – ore 16.00 Rit. 8/9.03.14 – ore 15.00
ESTRA I CAVALIERI PRATO v FIAMME ORO
*GIORNATA 4 *
And.26/27.10.13 – ore 16.00-15.00 Rit. 15/16.03.14 – ore 15.00
FIAMME ORO v MANTOVANI LAZIO
*GIORNATA 5*
And. 2/3.11.13– ore 15.00 Rit. 22/23.03.14 – ore 15.00
RUGBY REGGIO v FIAMME ORO
*GIORNATA 6*
And. 9/10.11.13 – ore 15.00 Rit. 29/30.03.14 – ore 15.00-16.00
FIAMME ORO v PETRARCA PADOVA
*GIORNATA 7 *
And. 30.11/01.12.13 – ore 15.00 Rit. 5/6.04.14 – ore 16.00
RUGBY VIADANA v FIAMME ORO
*GIORNATA 8*
And. 22/23.12.13 – ore 15.00 Rit. 12/13.04.14 – ore 16.00
FIAMME ORO v M-THREE SAN DONA’
*GIORNATA 9*
And. 04/5.01.14– ore 15.00 Rit. 26/27.04.14 – ore 16.00
U.R. CAPITOLINA v FIAMME ORO
*GIORNATA 10 *
And. 25/26.01.14 – ore 15.00 Rit. 3/4.05.14 – ore 16.00
CAMMI CALVISANO v FIAMME ORO
*GIORNATA 11*
And. 1/2.02.14 – ore 15.00 Rit. 10/11.05.14 – ore 16.00
RIPOSO
*26 luglio 2013*
*Cristiano Morabito – Responsabile Ufficio stampa Fiamme Oro Rugby*
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it
Redazione