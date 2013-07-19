IL CALENDARIO DELLA RABODIRECT PRO12 2013/2014. ESORDIO A GALWAY PER LE ZEBRE
19/07/2013
calendario_stagione_2013_2014.pdf rabodirect_pro12_2013-14_fixtures.pdf UFFICIALIZZATO IL CALENDARIO DELLA RABODIRECT PRO12 2013/2014.DEBUTTO A GALWAY CONTRO IL CONNACHT PER LE ZEBRE Parma – Ufficializzato quest’oggi il calendario della sfide della prossima stagione di RaboDirect PRO12 che vede le Zebre ai nastri di partenza della loro seconda stagione celtica. Il campionato che annovera le dodici migliori formazioni di Galles (4), Irlanda (4), Italia (2) e Scozia (2) prenderà il via il primo weekend di Settembre e concluderà la sua stagione regolare il secondo weekend di Maggio dopo i 22 incontri che serviranno a stilare la classifica finale che vedrà le prima quattro classificate accedere ai playoff con semifinali e finale in gara unica. Come la scorsa stagione al momento è prevista solo la lista degli incontri suddivisa per i vari fine settimana di gioco, mentre per un calendario definitivo completo di giornate ed orari precisi bisognerà attendere ancora qualche settimana in cui i vari broadcasters televisivi e le società si possano accordare. La ricerca del primo successo nella competizione per la franchigia federale delle Zebre ripartirà dall’Irlanda allo SportsGround di Galway nella prima delle quattro sfide stagionali contro il Connacht: avversario che le Zebre hanno affrontato quattro volte nella scorsa stagione andando vicinissime alla vittoria anche in trasferta dove si trovarono in vantaggio a pochi minuti dalla fine sia nella sfida di Gennaio di Heineken Cup –dove colsero il loro primo punto della Pool- sia nel 23-19 dello scorso Marzo dove l’idolo di casa Dan Parks riacciuffò la vittoria per i verdi nel finale grazie alle sue grandi doti balistiche. Come le Zebre anche Connacht ha un nuovo head coach in questa stagione: dopo tante stagioni nello staff irlandese di cui 3 come capo allenatore Eric Elwood ha lasciato la panchina al 44enne neozelandese Pat Lam; ex flanker di livello internazionale ed ex allenatore della franchigia neozelandese degli Auckland Blues. Diversi anche i cambi nella rosa a disposizione; tra i partenti di spicco McCarthy è passato al Leinster e Vainikolo agli Exeter Chiefs mentre tra i nuovi acquisti figurano il trequarti nazionale samoano James So'oialo, il flanker neozelandese Jake Heenan ex capitano degli AllBlacks Junior, Sean Henry dal Munster e Fion Carr dal Leinster nonché i tanti giovani ogni anno promossi dall’accademia interna. Una settimana più tardi, il secondo weekend di Settembre, si riapriranno le porte dello stadio XXV Aprile di Parma, lo stadio di casa delle Zebre che vedrà completare la sua fisionomia con l’imminente inaugurazione della nuova tribuna nord che diverrà il cuore dell’impianto. L’avversario sarà lo stesso dell’ultima sfida interna della scorsa stagione, un avversario di assoluto livello che renderà ancora più interessante questa prima sfida dei bianconeri davanti ai propri tifosi : gli irlandesi del Munster. Il 3 Maggio scorso le Zebre si congedarono dalla prima stagione celtica con un’altra beffa nel finale dopo essere state in vantaggio ed aver tenuto a lungo il pallino del gioco. La meta di BJ Botha trasformata da Keatley fissò il punteggio finale sul 25-27 negando la meritata vittoria alle Zebre. Dopo una stagione deludente in termini di risultati i rossi di Limerick cercheranno riscatto in questa nuova stagione con tanti giovani promossi dall’accademia che avranno il difficile compito di non far rimpiangere i ritiri eccellenti dall’attività di tre stelle dell’ultimo decennio quali l’apertura Ronan O'Gara, l’ala ex AllBlacks Doug Howlett ed il pilone Marcus Horan. Il calendario vedrà cinque sfide nella prima parte di campionato. Dopo i primi due impegni le Zebre giocheranno a Cardiff sul nuovo campo sintetico dell’Arms Park il terzo weekend di Settembre chiudendo il primo mese agonistico ospitando i semifinalisti della scorsa stagione nella seconda uscita casalinga di fine settembre : i Glasgow Warriors. Ultima sfida di questa fase che precede la prima parentesi di Heineken Cup a Newport contro i Dragons gallesi. Dopo la prime due sfide della Pool 3 della principale coppa europea per club che vedrà le Zebre affrontare Connacht, Tolosa e Saracens altri due turni di RaboDirect PRO12 separeranno le Zebre dalla prima pausa agonistica di Novembre dedicata ai test-matches delle Nazionali. L’Italia di Brunel affronterà Australia, Fiji ed Argentina con l’ultima sfida prevista allo Stadio Olimpico di Roma che cadrà nello stesso weekend della sfida che vedrà le Zebre impegnate a Swansea in Galles contro gli Ospreys dell’ex Tito Tebaldi. Il calendario rispecchia la classica formula dei derby nazionali durante il periodo delle festività di fine anno. Rispetto alla scorsa stagione ci sarà l’inversione di campo tra le due formazioni italiane col Benetton che ospiterà le Zebre a Treviso subito dopo Natale ed i bianconeri di Cavinato ad affrontare i bianco-verdi della Marca nella prima sfida dell’anno 2014 che precederà la terza ed ultima parentesi della fase a gironi dell’Heinken Cup. L’altra finestra degli impegni delle Nazionali per il torneo delle Sei Nazioni che prenderà il via il 1 Febbraio 2014 coinciderà con quattro sfide di RaboDirect PRO12 che vedranno le Zebre impegnate ben tre volte in casa durante il mese di febbraio ospitando Leinster, Connacht e Cardiff Blues. L’ultima sfida casalinga della stagione 2013/2014 di RaboDirect PRO12 per i bianconeri sarà il primo weekend di maggio quando a far visita alla Cittadella del Rugby di Parma saranno gli Ospreys gallesi per il penultimo turno della regular season che si concluderà con una trasferta impegnativa allo Scotstoun Stadium di Glasgow dove la franchigia federale ottenne il suo primo storico punto nel PRO12 nel 22-19 del del 28 Settembre 2013 contro i Warriors. Ecco il calendario delle Zebre per la stagione 2013/2014 (clicca qui ( http://www.zebrerugby.eu/wp-content/uploads/2013/07/Calendario-Stagione-2013-2014.pdf )) 06-07-08/09/2013 Galway (IRL) - Connacht v Zebre 13-14-15/09/2013 Parma - Zebre v Munster 20-21-22/09/2013 Cardiff (WAL) - Cardiff Blues v Zebre 27-28-29/09/2013 Parma - Zebre v Glasgow 04-05-06/10/2013 Newport (WAL) - Dragons v Zebre 25-26-27/10/2013 Parma - Zebre v Scarlets 01-02-03/11/2013 Edinburgh (SCO - Edinburgh v Zebre 22-23-24/11/2013 Swansea (WAL) - Ospreys v Zebre 29-30/11 - 01/12/2013 Parma - Zebre v Ulster 20-21-22/12/2013 Belfast (IRL) - Ulster v Zebre 27-28-29/12/2013 Treviso (ITA) - Treviso v Zebre 03-04-05/01/2014 Parma - Zebre v Treviso 07-08-09/02/2014 Parma - Zebre v Leinster 14-15-16/02/2014 Cork o Limerick (IRL) - Munster v Zebre 21-22-23/02/2014 Parma - Zebre v Connacht 28-29-30/02/2014 Parma - Zebre v Cardiff Blues 21-22-23/03/2014 Dublino (IRL) - Leinster v Zebre 28-29-30/03/2014 Parma - Zebre v Dragons 11-12-13/04/2014 Llanelli (WAL) - Scarlets v Zebre 18-19-20/04/2014 Parma - Zebre v Edinburgh 02-03-04/05/2014 Parma - Zebre v Ospreys 09-10-11/05/2014 Glasgow (SCO) - Glasgow Warriors v Zebre Scarica e consulta il calendario completo della RaboDirect PRO12 2013/2014 (Clicca qui ( http://www.zebrerugby.eu/wp-content/uploads/2013/07/RaboDirect-PRO12-2013-14-fixtures.pdf ))
