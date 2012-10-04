&quot;IL CAMPIONATO INIZIA SABATO&quot;

Home Senza categoria "IL CAMPIONATO INIZIA SABATO"

di Redazione 04/10/2012

I CROCIATI OSPITANO SAN DONA': "IL CAMPIONATO INIZIA SABATO" Le sconfitte contro Rovigo e Viadana, corazzate del campionato, sono già alle spalle e un lontano ricordo per i Crociati di capitan Roberto Mandelli. Sabato per il terzo turno del Campionato Italiano d’Eccellenza allo Stadio XXV Aprile (ore 16.00) arrivano i veneti dell’M-Three San Donà, reduci dall’ottima prova dello scorso turno dove hanno tenuto testa fino all’ultimo al Calvisano, sfiorando anche la vittoria. Entrambe le squadre sono alla ricerca della prima vittoria stagionale e quindi sul rettangolo di gioco le motivazioni non mancheranno e ci saranno sicuramente tutti gli ingredienti per gustarsi un pomeriggio di buon rugby. Grinta, orgoglio, forza, determinazione ma anche un gioco armonioso e dinamico che possa mettere in difficoltà e sotto pressione gli avversari, sono queste le “armi” a disposizione della squadra ducale per portare a casa punti importanti e sfruttare alla perfezione il turno casalingo. Ne è consapevole il tecnico Francesco “Cocco” Mazzariol che analizza così la sfida: “Il nostro campionato inizia questo sabato. Abbiamo fatto di tutto per migliorare quegli aspetti che non hanno funzionato in queste prime due partite e contro San Donà avremo l'opportunità di verificare se il lavoro svolto è stato efficace o meno. Per primo la disciplina con la quale abbiamo dovuto fare i conti in queste prime due partite, nelle quali abbiamo concesso 30' su 80' un uomo in superiorità all'avversario in entrambe. Tralasciando l'errore del singolo nella prima gara, in particolare il primo nella seconda è stato un fallo veniale (3° Calcio di punizione al 24' del PT) e gratuito con la squadra per niente in difficoltà e con il risultato di 6 a 3 che ancora ci vedeva pienamente in gara, invece il cartellino ha condizionato la gara e reso troppo facile la vita all'avversario. Il nostro primo obiettivo contro San Donà sarà riuscire a giocare in parità numerica per la tutta durata della gara, per poter valutare realmente il nostro valore, cosa che ancora non siamo riusciti a fare nei primi due incontri”. Arbitro dell’incontro sarà Bertelli di Ferrara coadiuvato dai giudici di linea Boaretto (Rovigo) e Platania (Novi Ligure) con Secci (Alessandria) quarto uomo. Fischio d’inizio alle ore 16.00. Ecco la formazione dei Crociati: 15 Violi 14 Ferrini 13 En Naour 12 Alberghini 11 Gennari 10 Farolini 9 Zucconi 8 Marazzi 7 Sciacca 6 Mandelli CAP 5 Pedrazzani 4 Contini 3 Ferrari 2 Silvestri 1 Goegan A disposizione: 16 Manghi 17 Grassotti 18 Dell'Acqua 19 Rimpelli 20 Michel 21 Magri 22 Casalini 23 Negrotto

