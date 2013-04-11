IL CAPITANO GIUSEPPE CERQUA OSPITE OGGI ALLE 17 SU RAISPORT 1 SU
di Redazione
11/04/2013
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*
*IL CAPITANO GIUSEPPE CERQUA OSPITE OGGI ALLE 17 SU RAISPORT 1*
* *
*Roma – *Oggi, 11 aprile, alle 17 il capitano delle Fiamme Oro Rugby,
Giuseppe Cerqua, sarà ospite a “Novanta minuti”, la trasmissione televisiva
condotta da Riccardo Varriale e Valeria Ciardiello in onda su Raisport 1
(visibile, oltre che sul digitale terrestre, anche sulla piattaforma Sky al
canale 227).* *
* *
*Roma, 11 aprile 2013*
Redazione