Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

IL CAPITANO GIUSEPPE CERQUA OSPITE OGGI ALLE 17 SU RAISPORT 1 SU

Redazione Avatar

di Redazione

11/04/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
pdf iconCOMUNICATO STAMPA FFOO RUGBY 99_12-13 - CERQUA A RAISPORT.pdf
*COMUNICATO STAMPA FIAMME ORO RUGBY*

*IL CAPITANO GIUSEPPE CERQUA OSPITE OGGI ALLE 17 SU RAISPORT 1*

* *

*Roma – *Oggi, 11 aprile, alle 17 il capitano delle Fiamme Oro Rugby,
Giuseppe Cerqua, sarà ospite a “Novanta minuti”, la trasmissione televisiva
condotta da Riccardo Varriale e Valeria Ciardiello in onda su Raisport 1
(visibile, oltre che sul digitale terrestre, anche sulla piattaforma Sky al
canale 227).* *

* *

*Roma, 11 aprile 2013*
*Cristiano Morabito - Responsabile Ufficio Stampa Fiamme Oro Rugby*

--
Cristiano Morabito
Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby
tel 3313731101 - 3339321622
skype: cristiano_morabito
twitter: @crismorabito
www.fiammeororugby.it

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

(RUGBY NOTIZIE) ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE: ITALDONNE A MADRID DAL 20 AL 27 APRILE PER LA QUALIFICAZIONE IRIDATA

Articolo Successivo

MANTOVANI LAZIO, LA FORMAZIONE CHE FA VISITA AL RUGBY REGGIO

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019