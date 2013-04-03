IL CENTRO GARCIA ORGOGLIOSO DELL'APPORTO DELLE ZEBRE AI TERRITORI COLPITI DAL TERREMOTO
di Redazione
03/04/2013
Comunicato stampa congiunto Conad Centro Nord e Zebre Rugby IL CENTRO GARCIA ORGOGLIOSO DELL'APPORTO DELLE ZEBRE AI TERRITORI COLPITI DAL TERREMOTO. ZEBRE Vs LEINSTER GARA IMPORTANTE, RIVINCITA DELL'ULTIMO TURNO DEL SEI NAZIONI ITALIA Vs IRLANDA. Parma- “La partita di Reggio Emilia è una bella opportunità per far vedere quello che il rugby può offrire d'importante, per mostrare come il nostro sport può dare una mano a tanta gente in situazione di bisogno”. Sono parole di Gonzalo Garcia, uno dei nazionali italiani delle Zebre, la squadra che il 21 aprile alle ore 16 sfiderà i campioni d’Europa del Leinster in una partita che si disputerà allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia ( https://www.facebook.com/events/146346532202028/?ref=22 ) e il cui incasso sarà interamente devoluto ai comuni terremotati. Garcia, protagonista del 6 Nazioni appena concluso, sarà uno dei grandi campioni in campo per questa sfida-evento organizzata da Conad Centronord che si disputerà a Reggio proprio per manifestare in modo tangibile la vicinanza alle migliaia di persone che per colpa del terremoto hanno visto sconvolti il proprio lavoro e la propria vita. ( http://www.zebrerugby.eu/le-dichiarazioni-dalla-conferenza-stampa-di-presentazione-di-rugby-vs-terremoto/ ) “Il rugby e la nostra squadra, le Zebre, possono dare un apporto in più a queste famiglie che hanno tanto sofferto un anno fa - afferma Garcia - costruendo una bella giornata all'interno della quale si potrà vivere in prima persona una grande sfida di sport”. Solo pochi giorni fa le Zebre sono andate molto vicine alla vittoria, sconfitte di misura dagli scozzesi dell’Edimburgo ( http://www.zebrerugby.eu/le-zebre-meritano-ma-al-xxv-aprile-edimburgo-passa-di-misura-7-9/ ) in una partita nella quale gli italiani hanno dimostrato di non avere nulla da invidiare a una formazione blasonata e dalla lunga tradizione. Proprio per questo anche le sfida con il Leinster – gli irlandesi di Dublino – viene preparata con serenità. “Leinster ( http://www.leinsterrugby.ie/home.php ) – dice Gonzalo Garcia - è un avversario di primo livello del panorama europeo. Una gara bella per noi come gruppo, per poterci misurare con una squadra che ha vinto le ultime due edizioni dell’Heineken Cup, la Coppa dei Campioni del rugby”. Garcia è abituato a misurarsi con avversari ai massimi livelli. Oltre ai campionati di Celtic League, ha al proprio attivo molte presenze con la Nazionale e nel suo ruolo di trequarti ha potuto mostrare più volte quell’innato talento per la meta che lo contraddistingue. Memorabile resta la palla schiacciata fra i pali a Udine contro il Sud Africa ( ), in una partita nella quale l’Italia sfiorò la vittoria contro i due volte campioni del mondo. E non è possibile dimenticare che solo poche settimane fa è dal piede di Garcia che sono arrivati alcuni dei punti con i quali l’Italia di Brunel ha sconfitto a Roma l’Irlanda. “Sono sicuro – conclude Gonzalo Garcia - che le persone che hanno visto Italia-Irlanda all'ultimo Sei Nazioni non vorranno perdere la sfida del 21 aprile a Reggio Emilia, una partita che metterà ancora una volta di fronte molti nazionali delle due parti. Gli irlandesi secondo me non avranno alcuna voglia di perdere ancora una volta in Italia, dopo la batosta di Roma. Da parte delle Zebre posso dire che la nostra ricerca della vittoria continua in tutte le partite, perché vogliamo dimostrare che i successi della Nazionale italiana non sono frutto del caso ma di un intero movimento in crescita”. Guarda il video promozionale (clicca qui ( )) Scarica la locandina dell’evento (clicca qui ( http://www.zebrerugby.eu/wp-content/uploads/2013/03/BB_PartitadelCuore_poster-100x140.pdf )) I PREZZI DEI BIGLIETTI. * TRIBUNA – 15 € * ALTRI ORDINI DI POSTI – 10 € * UNDER 16 - 2 € * UNDER 3 – ingresso gratuito I biglietti potranno essere acquistati : * attraverso il circuito Ticketone (sito internet ( http://www.ticketone.it/zebre-vs-leinster-biglietti-reggio-emilia.html?affiliate=ITT&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&key=927896%242775740&jumpIn=yTix&kuid=&hideArtist=true&from=erdetaila ) , call center, punti vendita abilitati), * presso i punti vendita CONAD (Superstore, Conad e Conad City) presenti nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e in tutta la Lombardia (dal 15/3 al 14/4) * presso lo Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia nelle occasioni comunicate sul sito www.reggianacalcio.it ( http://www.reggianacalcio.it ) (per info: 0522/232574) Leonardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] )
Redazione