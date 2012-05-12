IL CT BRUNEL IN VISITA ALL'OSPEDALE PEDIATRICO MEYER DI FIRENZE
di Redazione
12/05/2012
IL CT BRUNEL IN VISITA ALL'OSPEDALE PEDIATRICO MEYER DI FIRENZE Firenze – Il CT della Nazionale Italiana Rugby, Jacques Brunel, ha visitato questa mattina l'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze prima di assistere nel pomeriggio a Prato alla prima finale del Campionato Italiano d'Eccellenza. Il CT, che lunedì annuncerà la composizione della Squadra Nazionale per il tour estivo in Sud e Nord America, è stato ricevuto dal direttore generale della struttura, Tommaso Langiano, presidente della Fondazione Meyer, che ha guidato il tecnico azzurro in una visita ai vari reparti dell'avveniristica struttura ospedaliera fiorentina. L'allenatore francese si è intrattenuto coi piccoli pazienti e con i genitori, rimanendo impressionato dagli standard di eccellenza dell'ospedale pediatrico di cui già sono ambasciatori gli azzurri Sergio Parisse, Martin Castrogiovanni e Gonzalo Canale. Nelle foto, di libera pubblicazione, il CT Brunel con il dott. Tommaso Langiano presidente della Fondazione Meyer ed alcuni giovani pazienti del Meyer.
Redazione