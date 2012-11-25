IL DS MANGHI :&quot;ERA UNA GARA ALLA NOSTRA PORTATA. GUARDIAMO AVANTI&quot;.

IL DS MANGHI :"ERA UNA GARA ALLA NOSTRA PORTATA. GUARDIAMO AVANTI".
di Redazione
25/11/2012
MANGHI :”UNA DELLE NOSTRE GARE PEGGIORI: TROPPI ERRORI. ERA UNA GARA ALLA NOSTRA PORTATA. GUARDIAMO AVANTI”. Parma – Al termine della gara di oggi valida per il nono turno della RaboDirect PRO12 tra Zebre e Cardiff Blues ( http://www.zebrerugby.eu/zebre-battute-cardiff-blues-rabodirect-pro12/ ) allo stadio XXV Aprile di Parma abbiamo intervistato il direttore sportivo delle Zebre Roberto Manghi: ”Penso che oggi abbiamo fatto una delle nostre peggiori partire, ci si aspettava la vittoria ma purtroppo non siamo andati in campo con la stessa testa della partita scorsa. La buona prova con Ulster ( http://www.zebrerugby.eu/zebre-sconfitte-ulster-parma-finale/ ) ha fatto male. Abbiamo risentito dei cambi dell’ultimo momento con Tebaldi colpito dall’influenza ed abbiamo dovuto schierare due mediani che mancavano da qualche gara. Non è un alibi, abbiamo perso troppi palloni, non abbiamo giocato nel loro campo complicandoci la vita da soli. Era una partita nelle nostre possibilità: è successo quello che non volevamo succedesse perdendo una gara che potevamo vincere. Mentre in altre occasioni perdendo avevamo giocato ad un buon livello oggi i tanti errori hanno complicato delle situazioni promettenti. Bravi loro a sfruttarli. In un paio d’occasioni abbiamo avuto il pallone vicino alla loro linea di meta e abbiamo perso il possesso. Errore dopo errore la partita è diventata una montagna da scalare per scelte sbagliate o errori individuali. Tutti si aspettavamo un esito diverso ed i ragazzi si meritavano di più: siamo una squadra che deve crescere. Ci sono giornate come questa, ci rimetteremo a lavorare da domani per cercare un’impresa più difficile sabato a Dublino contro il Leinster. Ci sono giornate così dove i nostri errori vengono pagati tutti caramente: ci scusiamo con il pubblico. Mi dispiace per i ragazzi ma il campo non ci ha dato ragione. Oggi è stato un momento sbagliato a livello di squadra. Guardiamo avanti.” In allegato le statistiche aggiornate alla sfida di questo pomeriggio tra Zebre e Cardiff Blues Leonardo Mussini Social Media Manager Mob. +39.335.34.81.08 email: [email protected] email: [email protected] Facebook FIR: www.facebook.com/federugby Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby www.federugby.it www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
SAN DONA’ SPEGNE LE FIAMME E PORTA A CASA QUATTRO PUNTI
Articolo Successivo
RABODIRECT PRO12, A PARMA I CARDIFF BLUES VINCONO 7-14
Redazione