Il futuro della Femi Cz Rugby Rovigo parte oggi
di Redazione
16/11/2009
Un grande passato per un grande futuro, e il futuro inizia oggi. Questa mattina, nella sala del ridotto del Teatro Sociale è stato tolto il velo al nuovo sito internet della società: www.rugbyrovigo.com. Realizzato, dopo alcuni mesi di intenso lavoro, grazie alla collaborazione con Siglacom Group, azienda che da oltre 16 anni si occupa con successo di comunicazione in rete, il sito si inserisce nell’ampio progetto di rinnovamento che la società ha varato a partire dall’attuale stagione agonistica. Si pone, inoltre, come uno strumento per promuovere tutti gli sponsor che hanno deciso di sostenere i Bersaglieri ma, soprattutto, come mezzo per entrare in contatto con tutti i piani societari, sia tecnici che organizzativi. Un canale per arrivare a tutti gli appassionati della palla ovale nostrana, ma in generale a tutti coloro che fossero desiderosi di apprendere notizie sulla Rugby Rovigo e su tutto l’universo che circonda la squadra rossoblu. Il nuovo sito, all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, diventa da oggi la voce principale della società e sarà, infatti, la società stessa a occuparsi quotidianamente di tutti gli aggiornamenti necessari. Compito affidato al nuovo addetto stampa, presentato nel corso della mattinata. Nel corso della creazione del sito si è seguito principalmente il criterio della semplicità, in modo da rendere il più possibile intuitivo e diretto l’accesso ai tanti contenuti presenti. Non solo le sezioni tradizionali dedicate alla squadra e alla dirigenza, ma un occhio di riguardo è stato dato a tutto ciò che circonda la Femi Cz Rugby Rovigo: in primo luogo gli sponsor e i partner, poi le realtà del rugby giovanile rodigino, fino ad arrivare a quello femminile. Senza dimenticare tifosi e supporters. Alcune sezioni sono innovative, come quella dedicata al man of the match o all’infermeria. Hanno partecipato alla presentazione tutti i vertici della società: la presidente Susanna Vecchi, il general manager Antonio Pagano e il direttore sportivo Andrea Scanavacca, ma anche il tecnico Umberto Casellato ed alcuni giocatori della rosa, come German Bustos e Luke Mahoney, e vari membri del cda rossoblù. Ampio spazio è stato dato anche al presidente di Sigla Group, Giordano Mozzi, che ha sottolineato quanto sia importante ai giorni nostri per un’azienda usare la rete web per implementare il proprio business e per migliorare la propria comunicazione con l’esterno; e a Mssimo Passani di Omega Net, Gruppo Sigla.com. Entrambi hanno ribadito come www.rugbyrovigo.com permetteà alla società, ma ancor più ai partner di ottenere la massima visibilità possibile. Particolarmente apprezzati anche gli interventi del sindaco di Rovigo Fausto Merchiori e dell’assessore regionale alle politiche del territorio Renzo Marangon, i quali, dopo essersi complimentati con la società rossoblu per la professionalità con cui il nuovo sito è stato presentato, hanno espresso la loro gratitudine nei confronti della Rugby Rovigo che attraverso la palla ovale, ed ora grazie anche ad un innovativo strumento mediatico, si pone sempre più come vera ambasciatrice della città, e di tutta la provincia, in Italia e nel mondo.
