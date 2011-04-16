Home Senza categoria IL GALLES VINCE 32-10

IL GALLES VINCE 32-10

di Redazione 16/04/2011

[gallery] ITALIA U17, UN TEMPO NON BASTA: IL GALLES VINCE 32-10 Conwy (Galles) – E’ un’Italia U17 indisciplinata quella battuta oggi pomeriggio a Conwy dal Galles nella prima uscita di stagione. Il XV di Massimo Brunello è stato sconfitto per 32-10 in un match che, nonostante i ventidue punti di margine, è parso alla portata di Catelan e compagni: in meta dopo dieci minuti di gioco con il pilone Ferrari, la più giovane delle selezioni delle selezioni italiane ha chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco per 6-10 ed è rimasta in vantaggio sino al quarto d’ora della ripresa, facendosi poi sorpassare dal piede del dieci gallese White, preciso e cinico nel capitalizzare i tanti falli concessi dall’Italia nella propria metà campo. Sotto per 12-10, l’Italia ha fallito un facile calcio piazzato che avrebbe potuto riportarla in vantaggio e negli ultimi venti minuti di gioco si è lasciata imbrigliare dalla squadra di casa, abile a sfruttare gli spazi lasciati liberi ed a punire in due occasioni la retroguardia italiana con le mete di Allan e White ed a consolidare il vantaggio con il piede del solito White per il 32-10 finale. Martedì, alle porte di Manchester, gli Azzurrini sono attesi da un nuovo test-match contro l’Inghilterra mentre nella domenica di Pasqua, a Recco, la squadra di Brunello affronterà la Francia. Conwy, Conwy RFC- sabato 16 aprile Test match internazionale U17 Galles v Italia 32-10 (6-10) Marcatori: p.t. 10’ m. Ferrari tr. Gasparini (0-7); 13’ cp. White (3-7); 19’ cp. Gasparini (3-10); 28’ cp. White (6-10); s.t. 7’ cp. White (9-10); 13’ cp. White (12-10); 19’ m. Allan tr. White (19-10); 27’ cp. White (22-10); 35’ cp. White (25-10); 40’ m. Howells tr. White (32-10) Galles: Allan; Howells, Dixon (cap), Woodhall, Hewitt; White, Brooks; Davies, Hughsley, Phillips; Helps, Sheekey; Lewis, Myhill, Mitchell Italia: Torlai; Di Giulio, Gorla (25’ st. Salerno), Buscema, Albano (33’ st. Bellini): Gasparini, Apperley; Catelan (cap), Boccardo (33’ st. Turino), Corazzi (20’ st. Scalvi); Trotta, Gobbo; Ferrari (10’ st. Chalonec), Silva (14’ st. Mariottini), Pasquali (14’ st. Grigolon)

