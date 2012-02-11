IL GELO FERMA ANCORA IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA
di Redazione
11/02/2012
FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 81 del 11.02.2012 IL GELO FERMA ANCORA IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA Rinviato l'incontro Femi-CZ Vea Rugby Rovigo Delta vs Rugby Reggio. Il vento freddo che spazza il Polesine mantiene congelato il terreno del Battaglini rendendolo pericoloso per l'incolumità dei giocatori, così, ancora una volta, per rivedere il Rovigo in campo bisognerà aspettare tempi migliori. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
Articolo Precedente
comunicato petrarca rugby
Articolo Successivo
STORICO ABBRACCIO FRA TIFOSI INGLESI E ITALIANI ALL'OLIMPICO
Redazione