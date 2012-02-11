Loading...

IL GELO FERMA ANCORA IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

11/02/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 81 del 11.02.2012 IL GELO FERMA ANCORA IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA Rinviato l'incontro Femi-CZ Vea Rugby Rovigo Delta vs Rugby Reggio. Il vento freddo che spazza il Polesine mantiene congelato il terreno del Battaglini rendendolo pericoloso per l'incolumità dei giocatori, così, ancora una volta, per rivedere il Rovigo in campo bisognerà aspettare tempi migliori. Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
