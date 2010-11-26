Il Gran Sasso in trasferta a Palermo.

L’incontro si svolgerà domenica al Velodromo Paolo Borsellino con inizio alle 13.30 ed è valido per il gruppo 4 di serie B.

Dopo la sosta causata dagli impegni delle nazionali, domenica torna il campionato nazionale di rugby. Nella gara valida per il gruppo 4 di serie B, l’Adv Holding Palermo rugby riceverà gli abruzzesi del Gran Sasso che sia allenano nel campo di Villa Sant’Angelo. L’incontro si svolgerà al Velodromo Paolo Borsellino con inizio alle 13.30. Così il coach commenta lo stato della squadra: “La squadra ha vissuto serenamente queste due settimane di stop allenandosi bene compatibilmente con i problemi di campo e di clima. I giocatori si sono allenati tutti e con costanza. Ci accingiamo a volare a Palermo sereni cercando di giocarcela alla pari. Abbiamo anche recuperato qualche giocatore dopo alcuni infortuni”. Ufficio Stampa Gran Sasso Rugby