Il Gran Sasso perde in casa per 8 a 15.

“Giornata da dimenticare, troppi errori” è il commento del coach del Gran Sasso al termine della partita. Nonostante una meta di De Rubeis e un calcio piazzato di Del Pinto, finisce con una netta sconfitta l’incontro di oggi contro il Salento Trepuzzi per la penultima (ventunesima) giornata di campionato del quarto girone di serie B. Per il Salento tutti calci piazzati (di cui quattro del loro estremo) che suggellano una netta sconfitta per 15 a 8. Una brutta prestazione con poca concentrazione e forse una non adeguata preparazione contro una squadra che, ultima in classifica, ha giocato il tutto per tutto. L’ultima partita del campionato si terrà a Anzio contro la Neroniana domenica 8 maggio. Per il Gran Sasso sono scesi in campo:Ciancarella S. (CAP), Iezzi, Cimini, Ciancarella E., Mancini, Scimia, De Rubeis, Brandani, Cipriani, Veneziani, Eusani, Di Tillio, Pietropaoli, Del Pinto, D’Ovidio De Cesaris, Montefusco Di paolo D., Cocciolone, Pattuglia, Pezzetta, Valdrappa