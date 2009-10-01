Home Senza categoria Il Livorno ospita la 'bestia nera' Lazio

Il Livorno ospita la 'bestia nera' Lazio

di Redazione 01/10/2009

LIVORNO. La 'bestia nera' si ripresenta sul campo 'Carlo Montano'. La Lazio, contro il Livorno Rugby, si è imposta negli ultimi quattro scontri diretti. Due anni fa, in A2, i romani vinsero – con grande fatica – sia sul terreno amico dell'Acqua Acetosa, sia in terra labronica. In assoluto quella capitolina fu l'unica formazione capace di uscire indenne dal 'Montano'. Nelle altre dieci partite casalinghe, i labronici ottennero, nella stagione 2007/08, dieci successi. Sia la Lazio, sia il Livorno Rugby, al termine di quell'annata, conquistarono la promozione: i romani direttamente con il primo posto, con tanto di accesso ai playoff per l'accesso alla Super10, i labronici grazie ad un ripescaggio, figlio della rinuncia forzata, per motivi economici, dell'Amatori Catania. L'anno scorso, nella quarta di andata di A1, Livorno perse nettamente, in casa (28-49) contro la Lazio. I romani, pur giocando per larga parte del match con un uomo in meno, dominarono la scena, contro una squadra che era sempre una sorta di cantiere aperto. Decisamente più equilibrato l'incontro del girone di ritorno, finito con l'affermazione dei biancoazzurri padroni di casa 14-8. I biancoverdi, in quella circostanza, si dovettero accontentare del punto raccolto grazie al passivo finale inferiore alle otto lunghezze: avrebbero meritato di più. La Lazio ha concluso il torneo scorso al terzo posto e poi, nei playoff, è andata ad un passo dalla promozione nella Super10. I labronici, dopo le evidenti difficoltà incontrate nelle prime giornate, hanno chiuso il campionato al sesto posto. Una posizione di comoda metà classifica è raggiungibile dai ragazzi di Guglielmo Prima anche in questa annata. La Lazio, che pure ha cambiato tantissimo durante l'estate, punta alle prime piazze. Livorno e Lazio, nella prima giornata, hanno vinto, evidenziando buoni numeri. Nello scontro diretto di domenica (calcio d'inizio alle 15,30), potranno verificare le loro reali ambizioni ed il grado di forma raggiunto. Entrambe le formazioni hanno la possibilità di crescere. Entrambe devono perfezionare l'amalgama: solo con il tempo gli ingranaggi potranno essere oliati. Si preannuncia, domenica, una gara intensa, che non mancherà di coinvolgere il pubblico. Agli spettatori presenti sugli spalti del 'Montano' verrà regalato il nuovo numero de 'Il Bianco e il Verde', il periodico (che non si occupa solo di sport) edito dalla stessa società labronica. I biancoverdi dovrebbero presentarsi, per quattordici quindicesimi, con lo stesso schieramento che, domenica scorsa, ha battuto in trasferta Udine. L'unica novità è relativa all'innesto, in seconda linea, di Giacomo Bernini in luogo di Enrico Squarcini. Dunque, spazio a Vullo estremo, Luca Battagello e Antraciti alle ali, Willem Reitsma e Martinucci ai centri, Riccardo Squarcini apertura, Matteo Mazzanini mediano di mischia, Griffith, Andrea Saccà e Cortesi in terza linea, Giacomo Bernini e Cazzola in seconda linea, mentre in prima linea giocheranno i piloni Lovotti e Burke ed il tallonatore Salvi. Nella prossima settimana sbarcherà in Italia anche il talentuoso estremo australiano Nick Reily, che esordirà in maglia biancoverde nella gara dell'11 ottobre, sul terreno dell'Amatori Milano, la nuova squadra dell'ex mediano del Livorno Rugby Federico Bellini. FABIO GIORGI

