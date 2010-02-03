Loading...

Il Livorno Rugby giocherà il 14 a San Donà.

Redazione Avatar

di Redazione

03/02/2010

LIVORNO. A causa del primo turno del 'Torneo delle Sei Nazioni', in questa prima domenica di febbraio, tutte le squadre di serie A1 si riposano. I primi recuperi dell'undicesima giornata, rinviato in blocco lo scorso 20 dicembre per il maltempo, saranno effettuati il 14. In quella occasione, il Livorno Rugby renderà visita al San Donà, diretta concorrente della zona centrale della classifica. I veneziani - notevolmente rinforzatisi durante la stagione - sono sesti a quota 35. Settima, a quota 28 la formazione labronica. Si tratterà di una partita ricca di fascino, fra due 'storiche' realtà della palla ovale italiana. Due squadre che peraltro praticano un rugby di qualità.
