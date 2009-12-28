Home Senza categoria Il Livorno Rugby prepara la gara con Udine. In tv intervista a Reitsma e Saccà.

Il Livorno Rugby prepara la gara con Udine. In tv intervista a Reitsma e Saccà.

di Redazione 28/12/2009

LIVORNO. Il 2010 agonistico del Livorno Rugby inizierà con la gara casalinga con Udine. La partita è in programma nel pomeriggio di domenica 10 gennaio, quando, in contemporanea, è in agenda Livorno - Parma di serie A di calcio. La società biancoverde è intenzionata a chiedere una deroga alla Prefettura che, in occasione delle gare interne del Livorno Calcio, vieta, per motivi di ordine pubblico, ogni evento sportivo nella zona di via dei Pensieri (almeno nel tratto di strada dove vengono incanalati i tifosi ospiti che poi prendono posto, allo stadio 'Picchi', nel così detto 'formaggino', fra la gradinata e la curva sud). Livorno Rugby - Udine si dovrebbe giocare alle ore 15,30, un'ora più tardi rispetto alle altre partite della dodicesima giornata (prima di ritorno) di A1 e mezz'ora dopo il calcio d'inizio di Livorno - Parma. Già lo scorso 6 dicembre, quando al 'Picchi' si giocò Livorno - Chievo, la gara casalinga del Livorno Rugby con il Brescia cominciò alle 15,30: una soluzione che consentì di disputare la vittoriosa gara con i lombardi senza alcun problema 'esterno'. Sarebbe estremamente antipatico rinviare la sfida con Udine: già si deve recuperare una partita (il 14 febbraio a San Donà) e già, per la contemporaneità con Livorno - Sampdoria, non si è giocato il 20 dicembre la partita di Challenge Cup fra Rovigo e Toulon. Non è il caso di sacrificare ulteriormente la palla ovale in nome del dio calcio.... Udine, battuta a domicilio il 27 settembre (16-30), nella giornata di apertura del torneo, è nona in classifica, con tre lunghezze di ritardo dai biancoverdi (ottavi a quota 19). E', quella con i friulani, una gara alla portata dei ragazzi di coach Prima. Hanno intanto smaltito i rispettivi infortuni Neri e Pracchia. Oltre ai lungodegenti Lecci e Burani, rimane fermo ai box per il suo infortunio muscolare Griffiths, che per guarire necessita ancora di almeno due settimane di riposo. Da verificare le condizioni di capitan Mazzantini, che continua a trascinarsi un noioso malanno alla gamba destra. Il Livorno Rugby, dopo la sfida con Udine, renderà visita il 17 gennaio alla Lazio, attualmente terza in graduatoria. Poi spazio alla partita casalinga con l'Amatori Milano (il 24) e a quella esterna con il fanalino di coda Badia (il 31). Durante la lunga pausa osservata in omaggio ai primi due impegni dell'Italia nel 'Sei Nazioni' (stop ai vari campionati dal 31 gennaio al 21 febbraio), si recupererà, il 14 febbraio, l'incontro sul terreno del San Donà. Su Reporter Tv, intanto, continuano, alle ore 21,15 di ogni mercoledì, gli speciali sulla squadra biancoverde. Il 30 dicembre verrà trasmessa la replica della telecronaca Livorno - Brescia, mentre il 6 gennaio sarà messa in onda una lunga intervista a due giocatori - entrambi classe '84' - simbolo della squadra: Willem Reitsma e Andrea Saccà. FABIO GIORGI

