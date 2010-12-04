Il Mogliano è pronto alla " Battaglia"
di Redazione
04/12/2010
La squadra è pronta, le ultime rifiniture nei pressi dell'albergo che l'ha ospitata sono state effettuate e fra poco si metterà in viaggio per raggiungere lo stadio Fattori. Si tratterà di una dura battaglia visti i propositi da parte di tutte e 2 le squadre di dare una svolta decisiva al loro campionato. Le dichiarazioni dei 2 tecnici rilasciate alla stampa non lasciano dubbi, è un match da "dentro o fuori" e nulla sarà lasciato al caso. La giornata a dispetto delle previsioni "sembra" voler permettere il gioco alla mano e i tecnici confidano molto in questa possibilità per dare sfogo a tutto il lavoro svolto durante la settimana. Staremo a vedere, la cosa certa è la voglia palpabile che si percepisce di dare un senso alla lunga trasferta tornando a Mogliano con un risultato positivo. Ufficio Stampa Rugby Mogliano
Articolo Precedente
L'Aquila Vs Mogliano 21 - 26
Redazione