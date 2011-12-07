IL NUOVO PROGRAMMA VOLONTARI DI FIR
di Redazione
07/12/2011
“VOLONTARIAMENTE AL 6 NAZIONI”: IL NUOVO PROGRAMMA VOLONTARI DI FIR SABATO 11 FEBBRAIO ALL’OLIMPICO DI ROMA L’ITALIA AFFRONTA L’INGHILTERRA Roma – “VOLONTARIamente al 6 Nazioni”: quando mancano due mesi allo storico approdo dell’RBS 6 Nazioni allo Stadio Olimpico di Roma con la sfida di sabato 11 febbraio tra l’Italia di Jacques Brunel e l’Inghilterra (biglietti su www.listicket.it e su http://ticket.federugby.it) la Federazione Italiana Rugby lancia la sua nuova campagna di reclutamento per i volontari. Fondamentali nell’organizzazione dei grandi eventi internazionali organizzati da FIR nelle ultime stagioni, a partire dai Cariparma Test Match del 2010 sino al Junior World Championship “Italia 2011” del giugno scorso in Veneto, i volontari torneranno protagonisti in occasione dei due incontri interni degli Azzurri all’Olimpico di Roma – il 17 marzo secondo ed ultimo impegno del 2012 contro la Scozia – per supportare lo staff federale in ogni aspetto dell’organizzazione. Accoglienza ai tifosi, biglietteria, allestimenti, accreditamento, supporto allo staff FIR sono solo alcuni dei molteplici ambiti in cui i volontari del 6 Nazioni 2012 potranno cimentarsi per le due partite dell’Olimpico di Roma, vivendo da dentro e respirando in modo realmente esclusivo l’atmosfera del grande rugby internazionale e del Torneo più antico e prestigioso del mondo ovale. Per i nuovi volontari, iscriversi sarà facilissimo: cliccando sul banner “VOLONTARIamente al 6 Nazioni” presente sulla home page del sito federale www.federugby.it o dalla pagina Facebook ufficiale della FIR (facebook.com/federugby) si potrà compilare il modulo d’iscrizione, specificando oltre ai propri dati e recapiti l’eventuale settore di appartenenza preferito. L’ufficio volontari prenderà contatto quanto prima per confermare l’accettazione della domanda. I volontari che hanno partecipato agli ultimi eventi organizzati da FIR, e già presenti nei database della Federazione, riceveranno invece una newsletter nella quale verrà offerta la possibilità di prendere parte ancora una volta, da posizione privilegiata, all’organizzazione di una delle manifestazioni sportive più importanti del mondo, inserita per la prima volta in un contesto – quello dello Stadio Olimpico e del Foro Italico – che non ha pari al mondo. Ulteriori informazioni Rossella Danzi – programma volontari +39.06.45.21.31.57 [email protected]
