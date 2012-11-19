IL PARERE DEI PROTAGONISTI DI ZEBRE v ULSTER RACCOLTI AL TERMINE DELLA GARA DI IERI
19/11/2012
IL PARERE DEI PROTAGONISTI DI ZEBRE v ULSTER RACCOLTI AL TERMINE DELLA GARA DI IERI. MANGHI :”GIOCATO ALLA PARI, BENE IN OTTICA FUTURA”. IL COACH DELL’ULSTER :”NON MERITAVAMO LA VITTORIA OGGI” Parma – Al termine della gara di ieri allo stadio XXV Aprile di Parma valida per il recupero del quarto turno della RaboDirect PRO12 tra i padroni di casa delle Zebre e i nord-irlandesi di Ulster, abbiamo raccolto alcune interviste ai protagonisti della combattuta sfida. E’ il direttore sportivo delle Zebre Roberto Manghi ad esprimere le sue sensazioni al termine di una gara che le Zebre hanno condotto fino a pochi minuti dal fischio finale vedendo sfumare ancora la prima vittoria stagionale :”Le Zebre nascono da un gruppo giovane che deve fare esperienza. Rappresentano i migliori giocatori italiani che potevamo mettere insieme per farli crescere e per essere il più competitivi possibili. Questi giovani ci danno soddisfazioni settimana dopo settimana nel vederli migliorare. Purtroppo il risultato non viene perché ci manca ancora qualcosa in confronto ad una squadra strutturata come Ulster che l’anno scorso ha giocato la finale dell’Heineken Cup ed è imbattuta in questa stagione. In campo abbiamo giocato alla pari e già questo è un risultato importante in ottica futura. Uscire col sorriso della vittoria è diverso che rimuginare per una sconfitta subita negli ultimi istanti. Da questi ragazzi non possiamo pretendere di più ma lavoriamo per migliorare questa squadra e darle solidità. L’80% di questi ragazzi l’anno scorso giocava in Eccellenza e chiaramente necessitano di lavorare anche a livello fisico. Parecchi di loro possono giocarsela per raggiungere il più alto livello anche per la Nazionale: l’Italia ha bisogno di loro. Non possiamo fermarci ai giocatori che sono in Nazionale adesso, il gruppo ha bisogno dei giovani delle due franchigie celtiche. I più esperti sono col Benetton per vari motivi; ma non pensiamo al passato, noi ci focalizziamo su questa squadra. Dopo una stagione di sofferenza come questa sono fiducioso che, lavorando sulla crescita, sicuramente qualcosa d’importante nascerà. Ulster ha accelerato nel finale spingendo in mischia ottenendo la meta tecnica decisiva. I nostri errori ai calci ci avrebbero potuto permettere il pari o addirittura la vittoria”. Filippo Cristiano, capitano delle Zebre nella gara di ieri, non nasconde il rammarico ma anche il ringraziamento ai compagni :”Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Titolari e panchina hanno fatto una grandissima gara contro Ulster che ha vinto tutte le partire di RaboDirect PRO12. Come in Galles due settimane fa, il rammarico è tanto per una gara sfuggita nei minuti finali abbiamo bisogno di esperienza per superare questi momenti in cui manchiamo di efficacia. Come mi auspicavo prima della gara, dobbiamo dare la sensazione che venire a giocare a Parma dev’essere difficile per tutti. Per noi in trasferta è sempre difficile e affrontiamo sempre situazioni ostiche. Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, siamo vicini a questa prima vittoria: ci manca dentro questa gioia. Oggi abbiamo fatto vedere che siamo all’altezza. Cardiff domenica per un altro passo avanti sperando in un risultato diverso”. Uno dei migliori della linea dei trequarti è stato l’Under 20 David Odiete, a suo agio nella posizione di estremo dove ha sfruttato le sue grandi doti di dinamismo :”Le ultime tre partite ho avuto la possibilitò di giocare all'ala, oggi invece sono stato schierato nel mio ruolo abituale di estremo. Ringrazio lo staff per la fiducia. Ero un po’ più teso del normale: non era il mio esordio ma era la prima gara nelle Zebre ad estremo. Nonostante la sconfitta ho fatto una buona prova nel mio ruolo naturale. Oltre agli allenamenti ben strutturati penso che la gara sia fondamentale per la crescita , per sbloccarmi e ritrovare gli automatismi su cui ho lavorato in questi anni. E’ bello giocare a questo livello, bisogna giocare qui per crescere. Il gruppo è creato da poco ma i giocatori più esperti ci aiutano davvero tanto: portano l’esperienza spronando gli altri. Tutti insieme stiamo arrivando allo stesso livello per cercare di vincere queste partite che ora ci sfuggono”. Il coach dell’Ulster Mark Anscombe non nasconde le difficoltà della gara di ieri e da credito alla formazione diretta dal collega Gajan per la bella prova intervistato dall’inviato dell’Independent e dell’Irish Times, Ian Bransfield ( http://www.independent.ie/sport/rugby/sluggish-ulster-get-out-of-jail-3297205.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter ) :”Siamo scampati ad una trappola. Abbiamo giocato male e probabilmente non meritavamo la vittoria. Le Zebre hanno realizzato delle giocate davvero efficaci e avrebbero meritato di più. Sorridiamo al fatto che abbiamo preso quattro punti e allunghiamo in classifica anche se siamo stati molli in difesa e non mi capacito come sia successo: i ragazzi non hanno dimostrato il loro potenziale".
