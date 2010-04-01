Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Il Petrarca cade a Noceto

Redazione Avatar

di Redazione

01/04/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Si sono disputati due recuperi del campionato nazionale Under 20.
A Noceto si è registrato  il risultato più sorprendete. Il Petrarca Padova perde il secondo match della stagione. Il risultato finale riporta 22-17 in favore del Noceto che realizzando  4 mete si appropria momentaneamente del quarto posto in classifica a danno della Benetton Treviso. Il Giunti Firenze, da par suo, prende la posta piena e piega il PLusValore Gran Parma per 19-17.
PLUSVALORE GRAN PARMA – GIUNTI FIRENZE  17 – 19  (1 – 4) VIBU RUGBY NOCETO – PETRARCA PADOVA   22 – 17  (5 –1)
Classifica: Mantovani Lazio e Petrarca Padova punti 68; Mps Viadana punti 60; Vibu Noceto punti 53; Benetton Treviso punti 51; Giunti Firenze punti 44; Cammi Calvisano punti 42; Futura Park Rugby Roma punti 30; Orved San Donà  punti 25;  Plusvalore Gran Parma punti 20; Ruggers Tarvisium  punti 10.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Rugby Camp, vacanze ovali per bambini su Minirugby.it

Articolo Successivo

Europei Under 18: Spagna, Portogallo, Ungheria, Svezia

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

29/01/2022

PROMOZIONE

PROMOZIONE

05/06/2013

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

14/02/2012