Il Petrarca cade a Noceto
di Redazione
01/04/2010
Si sono disputati due recuperi del campionato nazionale Under 20.
A Noceto si è registrato il risultato più sorprendete. Il Petrarca Padova perde il secondo match della stagione. Il risultato finale riporta 22-17 in favore del Noceto che realizzando 4 mete si appropria momentaneamente del quarto posto in classifica a danno della Benetton Treviso. Il Giunti Firenze, da par suo, prende la posta piena e piega il PLusValore Gran Parma per 19-17.
PLUSVALORE GRAN PARMA – GIUNTI FIRENZE 17 – 19 (1 – 4) VIBU RUGBY NOCETO – PETRARCA PADOVA 22 – 17 (5 –1)
Classifica: Mantovani Lazio e Petrarca Padova punti 68; Mps Viadana punti 60; Vibu Noceto punti 53; Benetton Treviso punti 51; Giunti Firenze punti 44; Cammi Calvisano punti 42; Futura Park Rugby Roma punti 30; Orved San Donà punti 25; Plusvalore Gran Parma punti 20; Ruggers Tarvisium punti 10.
Articolo Precedente
Rugby Camp, vacanze ovali per bambini su Minirugby.it
Articolo Successivo
Europei Under 18: Spagna, Portogallo, Ungheria, Svezia
Redazione