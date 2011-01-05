IL PILONE LUIGI MILANI TESSERATO CON LA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA
di Redazione
05/01/2011
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 57 del 05.01.2011 IL PILONE LUIGI MILANI TESSERATO CON LA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA E' confermato che si è concluso positivamente l'iter per il tesseramento di Luigi Milani. Sabato prossimo sarà ricordata la scomparsa dell'ex giocatore ed ex Presidente Ercole Ponzetti. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
