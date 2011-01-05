Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

IL PILONE LUIGI MILANI TESSERATO CON LA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Redazione Avatar

di Redazione

05/01/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 57 del 05.01.2011 IL PILONE LUIGI MILANI TESSERATO CON LA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA E' confermato che si è concluso positivamente l'iter per il tesseramento di Luigi Milani. Sabato prossimo sarà ricordata la scomparsa dell'ex giocatore ed ex Presidente Ercole Ponzetti. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Marchiol Mogliano vs Rugby Lazio Ultimi allenamenti e formazione.

Articolo Successivo

Facce da...

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019