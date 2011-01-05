Home Senza categoria IL PILONE LUIGI MILANI TESSERATO CON LA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

IL PILONE LUIGI MILANI TESSERATO CON LA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

di Redazione 05/01/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 57 del 05.01.2011 IL PILONE LUIGI MILANI TESSERATO CON LA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA E' confermato che si è concluso positivamente l'iter per il tesseramento di Luigi Milani. Sabato prossimo sarà ricordata la scomparsa dell'ex giocatore ed ex Presidente Ercole Ponzetti. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp