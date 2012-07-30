Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

IL PRESIDENTE DELLA VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA PRESENTA LA NUOVA SQUADRA

Redazione Avatar

di Redazione

30/07/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2012-2013 Comunicato Stampa n. 8 del 30.07.2012 IL PRESIDENTE DELLA VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA PRESENTA LA NUOVA SQUADRA Venerdì 3 agosto alle ore 12,00, in sala consigliare allo stadio Battaglini, il Presidente della Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta, Francesco Zambelli, incontrerà la stampa per presentare, assieme allo staff tecnico, i giocatori che vestiranno la maglia rossoblu nel prossimo campionato nazionale di rugby. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

ECCELLENZA, UFFICIALIZZATO IL CALENDARIO 2012/2013

Articolo Successivo

RABODIRECT PRO12, SPORTITALIA SARA' IL NUOVO BROADCASTER PER L'ITALIA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019