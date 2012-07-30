IL PRESIDENTE DELLA VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA PRESENTA LA NUOVA SQUADRA
di Redazione
30/07/2012
VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2012-2013 Comunicato Stampa n. 8 del 30.07.2012 IL PRESIDENTE DELLA VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA PRESENTA LA NUOVA SQUADRA Venerdì 3 agosto alle ore 12,00, in sala consigliare allo stadio Battaglini, il Presidente della Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta, Francesco Zambelli, incontrerà la stampa per presentare, assieme allo staff tecnico, i giocatori che vestiranno la maglia rossoblu nel prossimo campionato nazionale di rugby. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi
