IL PRESIDENTE DONDI A PRATO CONSEGNA GLI OVALI D'ORO

IL PRESIDENTE DONDI A PRATO CONSEGNA GLI OVALI D'ORO

di Redazione 03/12/2011

A PRATO LA CERIMONIA DEGLI OVALI D’ORO PER GIULIO DE SANTIS PREMIO SPECIALE DEL CIAR Prato – Si è tenuta questa mattina presso la sala consiliare del Comune di Prato, l’annuale cerimona di consegna di consegna degli Ovali d’Oro FIR per i dirigenti con oltre quaranta anni di attività all’interno del movimento rugbistico italiano. A consegnare i premi il Presidente federale Giancarlo Dondi, affiancato dal vice-presidente vicario Nino Saccà e dal Presidente del CIAR (Comitato Italiano Amatori Rugby) Piero Cerrini. Nell’occasione sono stati consegnati anche gli annuali premi del CIAR: tra i premiati Giulio De Santis, arbitro internazionale, designato quale TMO nella finale della Rugby World Cup “Nuova Zelanda 2011” del 23 ottobre scorso. Di seguito l’elenco completo dei premiati: Ovali d’oro con fronda d’alloro Giancarlo Fontana, Francesco Salvatori, Sandro Tucci, Renato Gamboni (Lazio) Walter Rista (Piemonte) Franco Spirito (Toscana) Paolo Boni, Renato D’Andrea, Benito Vanzan (Triveneto) Paolo Grandoni, Francesco Mirabella, Roberto De Petrillo, Ferdinando Spagnoletti, Bruno Bartiloro (Campania) Daniele Angelini (Emilia Romagna) Gaetano Lauria, Alberto Villa, Alberto Recaldini, Alessandro Pavesi (Lombardia) Mauro Pizzagalli (Liguria) Gianfranco Puglisi, Giuseppe Santilano, Antonino Buda (Sicilia) Premi CIAR 2010 Trofeo “Aldo Invernici” – miglior Azzurro 2010 Fabio Ongaro Giocatore Antonio Pavanello Società Pro Recco Rugby Arbitro Alan Falzone Dirigente Stefano Curcuruto Allenatore Umberto Casellato Giornalista professionista Riccardo Pescante (Rai Sport) Giornalista pubblicista Andrea Cimbrico (media manager FIR) Premio speciale CIAR Famiglia Francescato Giulio De Santis Targa Chiaserotti – “Una vita per il rugby” Adalberto Ambrosio Paolo Bruni Arrigo Manavello Ottorino Bugatti

