IL PRIMO POSTO ALLA SELEZIONE LAZIO/ABRUZZO/MARCHE/UMBRIA
di Redazione
25/06/2012
25.06.2012 Scritto da Simona DETOMA -, Ufficio Stampa FIR Roma, 25 giugno 2012 TROFEO DELLE REGIONI U18 FEMMINILE: IL PRIMO POSTO ALLA SELEZIONE LAZIO/ABRUZZO/MARCHE/UMBRIA Roma - Si è concluso sabato il raduno riservato alla categoria Under 18 Femminile, atto conclusivo per la stagione che volge al termine, del Progetto Minerva, progetto che si basa sul lavoro dei Tecnici di Sviluppo Femminile e sul rafforzamento della cultura e, dunque, della preparazione specifica del Rugby a Sette, ormai disciplina Olimpica. Il raduno di Tirrenia (Pisa) ha visto la partecipazione di sessantotto atlete, suddivise in sei selezioni regionali/interregionali che si sono alternate tra sessioni di campo e palestra e che nella giornata di venerdì si sono sfidate per il Trofeo delle Regioni Seven Under 18. La selezione composta dalle giocatrici del Lazio, dell’Abruzzo, delle Marche e dell’Umbria aggiudicandosi quattro dei cinque match disputati, ha conquistato la vetta della classifica seguita da Lombardia, Veneto, Piemonte/Liguria, Emilia Romagna e Campania. “Sono stati due giorni molto intensi” – ha dichiarato Maria Cristina Tonna, responsabile federale del settore femminile - “Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto e di quello che il Torneo ha fatto vedere: finalmente possiamo dire che in Italia stiamo facendo “cultura” per il Seven; dopo due anni dal suo varo, il Progetto Minerva comincia a mostrare risultati importanti. Il livello del gioco sta crescendo, così come quello della preparazione delle ragazze". "Come abbiamo avuto modo di ribadire a Tirrenia senza una buona preparazione fisica non si può giocare il Seven! Ora la “palla” passa alle grandi: giovedì partiremo per Mosca per la seconda tappa dell’Europeo FIRA-AER che vale anche la qualificazione alla Coppa del Mondo Seven del prossimo anno.” Di seguito i risultati del Trofeo delle Regioni U18: EMILIA – PIEMONTE, 5 – 14 LAZIO- CAMPANIA, 31 – 0 VENETO – LOMBARDIA, 5-7 PIEMONTE-LAZIO, 0-12 CAMPANIA-VENETO, 0-19 EMILIA-LOMBARDIA, 5-12 PIEMONTE-VENETO, 5-7 CAMPANIA-LOMBARDIA, 0-26 EMILIA-LAZIO, 12-20 PIEMONTE-LOMBARDIA, 0-33 EMILIA-CAMPANIA, 24-5 LAZIO-VENETO, 0-19 PIEMONTE-CAMPANIA, 22-0 LAZIO-LOMBARDIA, 5-0 EMILIA-VENETO, 19-0 Simona DE TOMA Tel: +390645213112 Mob: +39 3393786245 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
