IL PROF. LUGI COSTATO SI DEDICA COMPLETAMENTE ALL&Acirc;

VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 19 del 12.09.2012

IL PROF. LUGI COSTATO SI DEDICA COMPLETAMENTE ALLACCADEMIA DEI CONCORDI

Il Prof. Luigi Costato si è dimesso da consigliere della Monti Rugby Rovigo Junior per dedicarsi completamente all'Accademia dei Concordi, la prestigiosa istituzione culturale di Rovigo di cui è Presidente.

Nel comunicare la propria decisione, assieme ai ringraziamenti a tutti e un beneaugurante in bocca al lupo per i prossimi impegni sportivi, ha sottolineato che il suo cuore resta rossoblu, e si sente vicino agli sforzi che tutti fanno, a cominciare dal Comm. Zambelli, e senza dimenticare il sig. Roversi e il dott. Previati, per tenere alta la bandiera del Rovigo in ogni manifestazione rugbystica.

La Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta è fiduciosa di poter contare sempre sullamore per il rugby che il Prof. Luigi Costato ha incessantemente dimostrato in tutti questi anni.

LAccademia dei Concordi merita sicuramente tutta la sua dedizione, ma il rugby ha ancora bisogno dei suoi preziosi contributi di competenza ed esperienza.

VEA FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta

Ufficio Stampa

Pierpaolo Modonesi