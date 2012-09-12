IL PROF. LUGI COSTATO SI DEDICA COMPLETAMENTE ALL&Acirc;

IL PROF. LUGI COSTATO SI DEDICA COMPLETAMENTE ALLÂ
12/09/2012
Il Prof. Luigi Costato si è dimesso da consigliere della Monti Rugby Rovigo Junior per dedicarsi completamente all'Accademia dei Concordi, la prestigiosa istituzione culturale di Rovigo di cui è Presidente.
Nel comunicare la propria decisione, assieme ai ringraziamenti a tutti e un beneaugurante in bocca al lupo per i prossimi impegni sportivi, ha sottolineato che il suo cuore resta rossoblu, e si sente vicino agli sforzi che tutti fanno, a cominciare dal Comm. Zambelli, e senza dimenticare il sig. Roversi e il dott. Previati, per tenere alta la bandiera del Rovigo in ogni manifestazione rugbystica.
La Vea Femi-CZ Rugby Rovigo Delta è fiduciosa di poter contare sempre sullamore per il rugby che il Prof. Luigi Costato ha incessantemente dimostrato in tutti questi anni.
LAccademia dei Concordi merita sicuramente tutta la sua dedizione, ma il rugby ha ancora bisogno dei suoi preziosi contributi di competenza ed esperienza.
Redazione