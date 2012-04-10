&laquo;Il progetto sullo stadio &egrave; fondamentale per il nostro futuro&raquo;

«Il progetto sullo stadio è fondamentale per il nostro futuro»
10/04/2012
[gallery] IL BILANCIO – E' certamente soddisfatta la presidentessa del Frascati Mini Rugby 2001, Emanuela Musetti, di come stanno andando le cose in questo anno agonistico. «Le squadre giovanili hanno tutte mostrato una crescita evidente – spiega – e mi riferisco soprattutto alle selezioni Under 8, 10 e 12 che stanno facendo ottime cose. Salendo un po' abbiamo un'Under 20 che si può definire il nostro fiore all'occhiello e che sta dimostrandosi all'altezza della situazione, mentre i risultati della serie C sono in linea con quello che ci aspettavamo come anche eravamo pronti a soffrire un po' con la serie B che comunque ha buone chance di mantenere la categoria. Il problema dell'attività Senior – prosegue la presidentessa - è stato quello di non aver potuto iniziare a pianificare la stagione prima di ottobre per motivi societari e questo ha un po' penalizzato l'aspetto tecnico-organizzativo. Ma sono convinta che dalla prossima stagione, con maggiore tempo a disposizione, le cose andranno meglio». Fondamentale per il futuro del glorioso club tuscolano sarà, però, un altro aspetto. «Abbiamo presentato da qualche mese un progetto che riguarda un ampio restyling dell'impianto attuale e – sottolinea la Musetti - siamo tuttora in attesa di una risposta da parte dell'Amministrazione comunale. Molto del futuro della società dipenderà da questo discorso che permetterebbe di autofinanziarci e di non fare un salto nel buio. Tra l'altro lo stesso stato del campo di gioco quest'anno ha incrementato gli infortuni solo ai ragazzi della prima squadra del 30%: anche per una loro tutela è necessario avere un campo e impianto all'altezza di una piazza importante come Frascati». LA SERIE B – Dopo la grande impresa col Rieti, il Frascati Mini Rugby 2001 ha ricaricato le batterie durante la sosta pasquale. Ora la testa è sintonizzata sull'appuntamento molto delicato di domenica prossima a Reggio Calabria. «E' una squadra molto ostica e fisica che fa dell'aggressività il proprio punto di forza – presenta il match coach Gianni Panattoni -. Tra l'altro a gennaio si è rinforzata tantissimo, non a caso nel girone di ritorno, assieme al Messina, è quella che ha fatto più punti di tutti nella parte medio-bassa della classifica. Sul proprio campo, che è molto piccolo per dimensione, hanno fatto soffrire anche le big di questo girone, quindi – conclude Panattoni - sarà un altro esame durissimo per noi». L'EVENTO – Un grande appuntamento internazionale attende tutta la famiglia del Frascati Mini Rugby 2001. Domani (mercoledì) pomeriggio alle ore 18,30 presso lo Stadio del rugby di Cocciano andrà in scena l'incontro di esibizione per la categoria Under 20 tra la Selezione Castelli e la English Independent Schools Rfc "The Lambs". Un vero e proprio evento che gli appassionati e i semplici curiosi della palla ovale non possono mancare.
