Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

IL PROGRAMMA PRECAMPIONATO DEI ROSSOBLU

Redazione Avatar

di Redazione

04/08/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 2 del 04.08.2011 FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA: IL PROGRAMMA PRECAMPIONATO DEI ROSSOBLU La Femi-CZ Rugby Rovigo Delta ha delineato la marcia di avvicinamento alla ripresa del Campionato di Eccellenza. L'inizio della preparazione è previsto per il 22 agosto, seguiranno poi i seguenti incontri precampionato: il 9 settembre a Treviso, in occasione delle 9 serate di rugby organizzate dal Tarvisium, il primo avversario della stagione sarà il Paese; il 23 settembre tradizionale appuntamento a Badia Polesine per il trofeo Pedrini; il 30 settembre, a Rovigo, a tre mesi dalla finale scudetto, suggestivo rientro al Battaglini contro il Petrarca. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE - VILLABASSA/CESENA/EDINBURGO 7-21 AGOSTO

Articolo Successivo

SERE A FEMMINILE, IL CALENDARIO 2011/2012

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019