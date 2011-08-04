Home Senza categoria IL PROGRAMMA PRECAMPIONATO DEI ROSSOBLU

IL PROGRAMMA PRECAMPIONATO DEI ROSSOBLU

di Redazione 04/08/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 2 del 04.08.2011 FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA: IL PROGRAMMA PRECAMPIONATO DEI ROSSOBLU La Femi-CZ Rugby Rovigo Delta ha delineato la marcia di avvicinamento alla ripresa del Campionato di Eccellenza. L'inizio della preparazione è previsto per il 22 agosto, seguiranno poi i seguenti incontri precampionato: il 9 settembre a Treviso, in occasione delle 9 serate di rugby organizzate dal Tarvisium, il primo avversario della stagione sarà il Paese; il 23 settembre tradizionale appuntamento a Badia Polesine per il trofeo Pedrini; il 30 settembre, a Rovigo, a tre mesi dalla finale scudetto, suggestivo rientro al Battaglini contro il Petrarca. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

