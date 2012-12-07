IL PUNTO DI VISTA INGLESE DELLA HEINEKEN CUP
di Redazione
07/12/2012
MARCO BORTOLAMI PRESENTA ZEBRE-HARLEQUINS COL PUNTO DI VISTA INGLESE DELLA HEINEKEN CUP. Parma – Il capitano delle Zebre Marco Bortolami ( http://www.zebrerugby.eu/giocatori/maglia-5/marco-bortolami/ ) è il giocatore della rosa bianconera con più esperienza nel campionato inglese, avendo militato per ben quattro stagioni con la formazione del Gloucester collezionando 50 presenze nella Premiership e 17 presenze nelle quattro campagne di Heineken Cup dei cherry & white. Questa stagione non è ancora sceso in campo con la maglia delle Zebre, ma sta recuperando dall’infortunio estivo alla spalla grazie anche allo staff medico e di preparatori bianconero. Lo abbiamo incontrato per avere qualche informazione sul prossimo avversario delle Zebre in Heineken Cup, i campioni d’Inghilterra degli Harlequins ( http://www.zebrerugby.eu/heineken-cup-zebre-sabato-parma-harlequins/ ). Tu sei uno dei pochi giocatori delle Zebre ad aver giocato la Premiership, un campionato che non si ferma mai con Heineken e Anglo-Welsh Cup, qual'è la gerarchia degli obiettivi delle squadre inglesi? Heineken cup e Premiership sono le due priorità. Le squadre scendono in campo sempre al massimo delle loro possibilità perchè sono sue palcoscenici importantissimi sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista economico. Perchè le formazioni inglesi faticano nella Heineken? Due vittorie nelle ultime 10 edizioni ( http://www.ercrugby.com/eng/heinekencup/champions.php ), e lo scorso anno nemmeno una semifinalista ( http://www.ercrugby.com/eng/matchcentre/fixtures_heineken_cup.php?includeref=411&season=2011-2012&round=elimination )? Chi pensi tra le squadre inglesi abbia più chanches di raggiungere la finale di Dublino? Le squadre inglesi faticano di più negli ultimi anni perche il salary cap di 4,5 milioni di sterline non è sufficiente per competere contro le provincie irlandesi e le squadre francesi. Lo stesso problema lo stanno vivendo le provincie gallesi perchè da quest'anno la WRU ha introdotto lo stesso limite. Non avendo a disposizione le stesse risorse e non potendo ridurre la rosa le squadre inglesi hanno dovuto spostare il reclutamento verso giocatori più "economici". questo è il motivo per cui negli ultimi anni molti giocatori inglesi e gallesi si sono spostati nel Top14 francese che è in grado di garantire ingaggi più alti. Credo che Saracens, Harlequins e Northampton siano quelle che hanno chance migliori Tu hai giocato per 4 stagioni con Gloucester, e hai preso parte a tre campagne di Heineken Cup con i cherry-whites, solo nel 2008 ai quarti; eri in campo con diversi compagni delle Zebre con la maglia degli Aironi nella vittoria su Biarritz del 2010, che competizione è la Heineken Cup per un giocatore? E' una competizione difficilissima ma proprio per questo affascinante. Il livello è altissimo e si avvicina a quello del 6 Nazioni o della Coppa del Mondo mettendo a confronto diverse filosofie di gioco e i migliori giocatori al mondo. Che avversari sono storicamente gli Harlequins? Sono come tutte le squadre inglesi molto fisiche ed organizzate, che fanno delle fasi statiche i loro punti fermi E questi Harlequins campioni d'Inghilterra? Segui il campionato inglese? Questi Harlequins sono una squadra molto forte, campioni d'inghilterra in carica che fa del movimento del pallone il loro marchio di fabbrica. Hanno individualità pericolosissime come Brown, Care, Evans ed Easter. Sono attualmente primi in classifica nel più duro campionato del mondo e questo fa capire che squadra incontreremo. Che gara ci aspetta sabato prossimo allo "Stoop" tu che ci hai giocato da avversario? Una gara difficilissima con un pubblico molto rumoroso. é uno dei templi del rugby e credo che per i giocatori italiani sia un'occasione da onorare con una grande partita! Un pronostico su questa Pool 3 e sull'Heineken Cup 2012/2013? Credo che Harlequins e forse Biarritz potranno passare alle fasi finali, mentre per la vittoria finale credo che Ulster e Clermont siano le favorite. Ecco le formazioni che si sfideranno domani 8 Dicembre alle ore 14.35 allo stadio XXV Aprile di Parma per il terzo turno della Pool 3 dell’Heineken Cup ( http://www.ercrugby.com/eng/matchcentre/19729.php ), diretta Sky Sport 2 con collegamento dalle 14.15 e replica alle 17 su Sky Sport Extra. ZEBRE: ( http://www.zebrerugby.eu/formazione-contro-harlequins-sabato-parma-heineken-cup/ ) Trevisan; Venditti, Garcia (cap), Pratichetti, Sarto; Orquera, Tebaldi; Van Schalkwyk, Bergamasco, Cattina, Sole, Gelndehuys, Ryan, Festuccia, Aguero. (A disposizione : Giazzon, Perugini, Redolfini, Caffini, Ferrarini, Chillon, Pace, Buso) All.Gajan Harlequins: ( http://www.quins.co.uk/rugby/6724.php ) Brown, Williams ( http://www.ercrugby.com/eng/news/19750.php#.UMHhYKzNlS0 ), Hopper, Casson, Smith, Evans, Care; Easter, Wallace, Fa'asavalu, Robson, Kohn, Johnston, Gray, Lambert (A disposizione: Buchanan, Marfo, Collier, Matthews, Trayfoot, Dickson, Botica, Monye) All. Kingston ( http://www.quins.co.uk/matchdaytv/?play=media&id=13623 ) Arbitro: Neil Paterson (Scottish Rugby Union) Assistenti: Andy Macpherson e Bob Nevins (entrambi Scottish Rugby Union) TMO: Jim Yuille (Scottish Rugby Union) Non perdere la terza puntata di “Zebre in Meta” ( http://www.youtube.com/playlist?list=PLa7jKGY11NeNpRFJGFHV9CBzBKarPSSjM ) la trasmissione settimanale sulla formazione bianconera che va in onda tutti i giovedì sera su Teleducato ( http://www.teleducatoparma.it/index.php ) -canale 12 del digitale terrestre in Emilia disponibile anche in live streaming ( http://www.teleducatoparma.it/tdvideo.php )- e sul canale YouTube delle Zebre ( http://www.youtube.com/user/ZebreRugby ). Ospiti ieri sera di Leonardo Mussini dell’ufficio stampa bianconero il commissario tecnico della nazionale italiana Jacques Brunel, il direttore sportivo delle Zebre Roberto Manghi e il responsabile del rapporto con gli arbitri della franchigia bianconera Nereo Dordolo. Le Zebre Rugby invitano tutti gli sportivi ed i tifosi all’area hospitality che sarà organizzata davanti all’ingresso dello stadio XXV Aprile in una speciale tensostruttura allestita in collaborazione con SportCenter ( http://www.sportcenterparma.it/home-page/ ), il centro sportivo polifunzionale di via P.Cardani a Parma dove la formazione bianconera svolge le sue sessioni di lavoro in palestra. L’area hospitality aprirà i battenti alle ore 13 con ingresso libero, servizio d’intrattenimento e ristorazione e vedrà il suo momento clou nel terzo tempo allestito nel dopopartita insieme alle due formazioni ed ai tanti tifosi londinesi che hanno già acquistato il loro biglietto per l’importante sfida di sabato pomeriggio. A tutti i tifosi che conserveranno il tagliando della gara Zebre Vs Harlequins ( https://www.facebook.com/events/311454938968057/ ) verrà dato in omaggio un ingresso giornaliero nella struttura sportiva ( http://www.sportcenterparma.it/la-struttura/ ) solamente presentando lo stesso tagliando alla reception di via P.Cardani 19. Tutti i tifosi potranno così provare la sala fitness, le piscine al coperto, i corsi fitness ed acquatici* per vivere una bellissima giornata sportiva nel centro ufficiale dei loro beniamini. *sono esclusi i corsi di nuoto e corsi multi club Vieni a vivere il grande rugby dal vivo sugli spalti dello stadio XXV APRILE ( http://www.ercrugby.com/eng/matchcentre/heineken_cup.php?section=overview&fixid=174204 ) per sostenere la nostra squadra in un match assolutamente da non perdere : mettiti il rugby sulla pelle! Ti aspettiamo allo stadio. Ecco i prezzi dei biglietti : 1. Posto unico intero : € 15 2. Ridotto donna : € 10 3. Under 18 e Over 65 : € 2 4. I bambini sino al metro d’altezza entrano gratis Sconto 30% per i possessori di "Carta Insieme" CONAD Come acquistare i biglietti. -Sito internet ufficiale ( http://www.listicket.it/dettaglio.php?idProdotto=21823 ) -Punti LIS attivi su tutto il territorio nazionale ( http://www.listicket.it/puntivendita/index.php?idOrganizzazione=113&idCanale=1 ) -Allo Stadio “XXV Aprile” nel giorno di gara I biglietti singoli acquistati via internet potranno essere ritirati il giorno della partita ai botteghini dello Stadio “XXV Aprile”. In occasione della partite interne delle Zebre ricordiamo a tutti gli spettatori che il botteghino dello Stadio XXV Aprile di Parma chiude all’inizio del secondo tempo. Successivamente vengono chiusi i cancelli dell'impianto e non è più possibile entrare per vedere la partita. Info : www.zebrerugby.eu/ticketing ( http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zebrerugby.eu%2Fticketing&h=yAQG5GvkI&s=1 ) Tel uffici delle ZEBRE : 0521221168
