IL RABODIRECT PRO12 SBARCA A REGGIO EMILIA : IL 21 APRILE IL RUGBY CONTRO IL TERREMOTO CON ZEBRE VS LEINSTER
di Redazione
11/03/2013
Scritto da Ufficio Stampa Zebre Rugby
UFFICIALIZZATE DATE ED ORARI DEGLI ULTIMI TRE TURNI : ZEBRE VS LEINSTER OSPITATA ALLO STADIO CITTA' DEL TRICOLORE DI REGGIO EMILIA
Parma - Quest'oggi il board della RaboDirect PRO12 ha ufficializzato date ed orari degli ultimi tre turni della stagione regolare 2012/2013. La
novità più importante che riguarda le ultime tre gare è lo spostamento della sede della penultima sfida (
http://www.rabodirectpro12.com/matchcentre/2648.php?section=overview&fixid=173619 ) che vedrà la franchigia federale delle Zebre ospitare i campioni
in carica dell'Heineken Cup, gli irlandesi del Leinster- domenica 21 Aprile 2013 alle 16 allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia (
http://it.wikipedia.org/wiki/Stadio_di_Reggio_Emilia_Citt%C3%A0_del_Tricolore ) durante un evento benefico organizzato da CONAD Centro Nord (
http://www.conad.it/conad/it/home/global/cooperative/conad-centro-nord/chisiamo.html ) a favore dei territori colpiti dal terremoto del Maggio 2012.
Le Zebre saranno di scena a Cardiff il weekend precedente, sabato 13 Aprile, con calcio d'inizio alle 15.30 italiane e nessuna copertura tv mentre la
prima stagione bianconera di RaboDirect PRO12 si chiuderà allo Stadio XXV Aprile di Parma venerdì 3 Maggio 2013 ospitando il Munster: tutte le gare
dell'ultimo turno si disputeranno in contemporanea alle ore 20.45 italiane.
Di seguito il comunicato stampa di CONAD Centro Nord sull'evento del 21 Aprile allo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia.
CONAD Centro Nord è una delle otto cooperative territoriali aderenti al Consorzio Nazionale Dettaglianti (CONAD). Opera in Italia nel mercato della
grande distribuzione: nata nel 1963 svolge la sua attività nelle province emiliane di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e in tutte le province della
Lombardia.
"RUGBY VS TERREMOTO: UN GRANDE EVENTO SPORTIVO DI BENEFICENZA ORGANIZZATO DA CONAD CENTRO NORD"
Il 21 aprile, allo Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia, si terrà la sfida di rugby Zebre VS Leinster a favore dei territori colpiti dal
terremoto delle province di Reggio Emilia e Mantova.
Sarà Conad Centro Nord l’organizzatore dell’evento sportivo internazionale che si terrà eccezionalmente allo Stadio Città del Tricolore di
Reggio Emilia destinato a portare un aiuto concreto ai comuni colpiti dal disastroso terremoto dello scorso maggio. Si tratta della partita di rugby
che domenica 21 aprile alle ore 16 metterà di fronte le ZEBRE, la franchigia che quest’anno ha debuttato nella Celtic League “RaboDirect PRO12”
(competizione che riunisce le migliori squadre di Galles, Scozia, Irlanda e Italia) ed il LEINSTER, formazione di Dublino campione d’Europa in
carica. Si tratta di un impegno di valenza tecnica ed agonistica di grande livello, che vede impegnate due squadre con motivazioni diverse ma
altrettanto significative. Se le Zebre sono alla ricerca di un successo di prestigio, il Leinster va a caccia di punti fondamentali per conquistare i
play off della RaboDirect PRO12 e proseguire la corsa verso questo “scudetto” internazionale.
IL RUGBY DALLA PARTE DEI TERREMOTATI. Il mondo del rugby, tradizionale portatore dei valori di solidarietà e amicizia, non poteva restare insensibile
di fronte alle difficoltà di un territorio martoriato da un evento catastrofico come il terremoto del Maggio 2012, che ha colpito al cuore le
famiglie, le attività economiche, la cultura, le scuole e anche lo sport. La consapevolezza che il rugby dovesse spendersi in prima persona è
apparsa subito chiara e a muoversi è ora il CONAD Centro Nord, sponsor di maglia delle Zebre (franchigia che rappresenta il territorio del Nord Ovest
e quindi anche il movimento sportivo dell’Emilia e della Lombardia) e realtà della grande distribuzione dal fortissimo radicamento territoriale,
divenuta per i residenti un vero punto di riferimento. Il progetto è appoggiato in pieno dalla Federazione Italiana Rugby, che gestisce la franchigia
delle Zebre e che ancora una volta si cimenta in un progetto che non si ferma al puro aspetto sportivo.
PERCHE’ REGGIO EMILIA. Le Zebre fino ad ora hanno disputato tutte le partite interne della RaboDirect PRO12 a Parma ma la loro caratteristica di
franchigia è quella di rappresentare non una sola città ma il movimento di un territorio vasto e ricco di società come quello del Nord-Ovest. Il
fatto che la partita con il Leinster abbia uno scopo benefico ha di fatto reso indispensabile lo spostamento della sede della gara in una delle
province che più sono state colpite del terremoto; un modo, questo, per rendere ancora più tangibile la vicinanza del rugby ai problemi delle
migliaia di italiani che hanno visto sconvolta la propria vita. E’ stata quindi individuata Reggio Emilia come sede ideale per la disputa di questa
partita internazionale.
PERCHE’ LO STADIO CITTA’ DEL TRICOLORE. Un evento sportivo di questo livello è auspicabile che attragga un pubblico molto numeroso, per cui è
stato individuato un impianto sportivo di dimensioni ideali, grande, moderno e dotato di tutte le strutture necessarie a ospitare eventi di primo
piano. Caratteristiche tutte che si individuano nello stadio CITTA’ DEL TRICOLORE. Se la partita potrà disputarsi a Reggio Emilia è anche grazie
alla grande collaborazione fornita dalla società sportiva A.C. REGGIANA 1919. Il club calcistico ha creduto da subito nel progetto mettendo a
disposizione non solo l’impianto nel quale abitualmente disputa le partite interne ma anche tutta la propria organizzazione in modo da rendere più
semplice l’adattamento a una realtà nuova rispetto allo stadio del rugby di Parma. D’altra parte il Città del Tricolore in un recente passato ha
già ospitato partite di rugby di alto livello. La prima nel novembre del 2008, quando furono oltre ventimila gli spettatori per il test match fra
l’Italia e la selezione dei Pacific Islanders; la seconda nel 2009, quando a Reggio Emilia venne il Viadana per giocare la partita di Heineken Cup
(la Champions League del rugby) contro i gallesi degli Ospreys. La proposta di giocare Zebre-Leinster a Reggio Emilia a beneficio dei terremotati ha
trovato l’appoggio pieno degli enti territoriali coinvolti, cioè il Comune di Reggio Emilia, l’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia e i
Comuni dell’area colpita dal sisma.
L’OBIETTIVO DELLA PARTITA.Scopo di questa partita fra Zebre e Leinster è raccogliere attraverso l’incasso una somma che possa permettere la
realizzazione di interventi di rilievo nei Comuni colpiti dal terremoto. Interventi che verranno individuati, in accordo con le amministrazioni
locali, anche in base al risultato economico di questa sfida che ci auguriamo possa trovare riscontro in una grande affluenza di pubblico.
IL PUBBLICO DELLA PARTITA. Il rugby negli ultimi anni ha trovato una diffusione capillare in tutta Italia, sospinta dai successi e dalla simpatia
della sua Nazionale. Oggi le partite di rugby sono frequentate anche da spettatori che fino a pochi anni fa non conoscevano questo sport e che sono
attratti non solo dallo spettacolo ma anche dai valori dei quali la palla ovale si fa portatrice. Proprio per questo una partita di cartello come
quella fra Zebre e Leinster è un evento che si propone a tutti: ai giovani e meno giovani, alle famiglie, agli sportivi e a chi con lo sport non ha
dimestichezza. In questa sfida che vuole essere un gesto concreto verso le popolazioni terremotate si cercherà anche la collaborazione del mondo
della scuola, permettendo a tanti bambini e a tanti ragazzi di entrare in contatto con il rugby, partecipando in prima persona a un evento al massimo
livello tecnico e agonistico.
I BIGLIETTI. Per favorire il massimo afflusso allo stadio Città del Tricolore e permettere a chiunque di aiutare i Comuni terremotati godendo al
tempo stesso di un evento sportivo di altissimo livello, si è scelto di praticare prezzi assolutamente popolari. I biglietti di TRIBUNA costeranno 15
euro, agli ALTRI ORDINI DI POSTI si accederà con un biglietto da 10 euro, mentre tutti coloro che hanno MENO DI 16 ANNI entreranno pagando un
biglietto dal prezzo poco più che simbolico di 2 euro e ingresso gratuito fino al compimento dei 3 anni.
I biglietti potranno essere acquistati a partire dai prossimi giorni attraverso il circuito Ticketone (sito, call center, punti vendita abilitati),
presso i punti vendita di Conad Centro Nord presenti nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e in tutta la Lombardia, allo Stadio XXV Aprile
di Parma in occasione delle partite casalinghe delle Zebre Rugby (per info: 0521/221168, ( mailto:[email protected] )[email protected] (
mailto:[email protected] ) ) e presso lo Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia nelle occasioni comunicate sul sito www.reggianacalcio.it
( http://www.reggianacalcio.it ) (per info: 0522/232574).
I CAMPIONI. La partita di Celtic League RaboDirect Pro12 del 21 aprile al Città del Tricolore di Reggio Emilia sarà l’occasione per vedere in
campo tanti fra i più famosi giocatori di rugby d’Europa, dal momento che sono moltissimi gli atleti che, sui due fronti, hanno vestito la maglia
della rispettiva Nazionale. Sono sufficienti pochi nomi per comprendere la caratura dell’evento. Nelle Zebre giocano Luciano Orquera (artefice della
vittoria italiana contro la Francia), Venditti, Giazzon, Geldenhuys, Garcia, tutti protagonisti del 6 Nazioni; senza dimenticare Totò Perugini
azzurro fino all’anno scorso, Marco Bortolami – capitano dei bianconeri- e Mauro Bergamasco che del rugby italiano sono due icone. Per quanto
riguarda il Leinster basta un nome per tutti: quello di Brian O’Driscoll, miglior giocatore europeo dal 2000 ad oggi.
[Nota per le redazioni. Nella prima foto lo stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia. Nella seconda Mauro Bergamasco durante Zebre Vs Glasgow,
credito "Foto Vasini"]
Leonardo Mussini
Social Media Manager
Mob. +39.335.34.81.08
email: [email protected]
email: [email protected]
Facebook FIR: www.facebook.com/federugby
Facebook Zebre: www.facebook.com/zebrugby
Twitter Zebre: http://twitter.com/ZebreRugby
www.federugby.it
www.zebrerugby.eu ( mailto:[email protected] )
Redazione