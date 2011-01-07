Home Senza categoria Il Rugby Banco di Brescia a Milano per l'ultima giornata del girone d'andata.

Il Rugby Banco di Brescia a Milano per l'ultima giornata del girone d'andata.

di Redazione 07/01/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Serie A – Girone 1 – XI giornata – 09.01.11 – ore 14.30 Amatori Milano v Rugby Banco di Brescia arb. Castagnoli (Livorno) Il Rugby Banco di Brescia a Milano per l'ultima giornata del girone d'andata. I bianco-azzurri hanno approfittato della pausa per le festività natalizie per prepararsi fisicamente e mentalmente al girone di ritorno, come dichiara il team manager Beppe Lanzi: "Siamo pronti per ricominciare. Nelle passate settimane ci siamo allenati bene ma anche riposati, la rosa è praticamente al completo. Dal punto di vista fisico e atletico non abbiamo nessun problema e sono convinto che anche mentalmente siamo orientati nella giusta direzione. Vogliamo fin da subito cercare di dare una svolta al nostro campionato e uscire dalla palude in cui ci sembriamo esserci arenati ultimamente. Domenica sarà una partita particolare, per niente scontata. Quest'anno non ci sono incontri facili, abbiamo imparato sulla nostra pelle che anche le gare che sembrerebbero già scritte possono riservare amare sorprese. I ragazzi sono molto concentrati e pronti a giocarsi in una sfida molto delicata e importante. Vincere vorrebbe dire poter cominciare il girone di ritorno con maggior tranquillità ma anche l'Amatori ha un grande bisogno di punti, si preannuncia un incontro davvero combattuto. Siamo fiduciosi e carichi; è nostro dovere dare il massimo per un buon risultato e abbiamo anche una spinta in più, ci serve una scossa, vogliamo fortemente scrollarci di dosso questa cappa, questo torpore e tornare a giocare come sappiamo, tornare a vincere!" In attesa dell'allenamento di rifinitura ecco i convocati da Sans e Lanfredi: 15 SECCHI VILLA 14 PINTOSSI 13 MASGOUTIERE 12 GABBA 11 VARELLA 10 RUFFOLO 9 PREZIOSO (CAP) 8 SCOTUZZI 7 RIZZOTTO 6 GANDOLFI 5 POLA 4 PEDRAZZANI 3 CASTIGLIA 2 CAIRO 1 BERGAMINI a disposizione: CHERUBINI, AZZINI, ANSELMI, PALEARI, RICCIARDO, CUELLO, BOSIO, BONIFAZI, PIETRASANTA

Condividi Facebook Twitter Whatsapp