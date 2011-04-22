Il Rugby Banco di Brescia Guarda al Futuro
22/04/2011
22/04/2011
La società di via della Maggia, lo scorso lunedì e senza attendere la fine della stagione in corso, ha infatti ufficializzato l’avvio di un nuovo corso sportivo. Il Presidente Pola ed il Consiglio del club, hanno infatti dato il via ad un nuovo progetto pluriennale, partendo dalla nomina del nuovo direttore generale e del direttore sportivo. Beppe Lanzi, già team manager della squadra seniores, assume infatti il più ampio ruolo di direttore generale: l’ex nazionale manterrà i compiti di gestione della squadra seniores ed assumerà, al contempo, nuovi ruoli a supporto anzitutto del Presidente Pola e di Roberto Colosio, amministratore del club cittadino. Il ruolo di direttore sportivo è stato invece assegnato al prof. Fabrizio Arici che durante questa stagione ha già svolto un ruolo di coordinamento dello stesso settore. Da tempo il consiglio del club lavora ad un nuovo progetto che avrà il via ufficiale dalla prossima stagione; Lanzi ed Arici ne costituiscono, di fatto, i primi fondamentali tasselli.Potenziamento del reclutamento e della divulgazione del gioco presso i giovani, sviluppo del settore formativo del club e valorizzazione nel settore seniores delle risorse bresciane rimangono i punti cardine del disegno di via della Maggia. Il Brescia intende, grazie anche all’apporto della nuova direzione, premere sull’acceleratore ed in tempi brevissimi divenire ad uno sviluppo delle proprie attività di reclutamento, formazione e specializzazione. I frutti della collaborazione di Lanzi ed Arici con il club si sono già concretizzati con nuove iniziative quali il recente “Trofeo Enjoy”, organizzato in co-brand con Banco di Brescia, il prossimo Italian Seven Cup, l’organizzazione di stage estivi per giocatori e tecnici, che prenderanno il via dal mese di luglio. “Ho accettato di buon grado l’opportunità di collaborazione offerta dal Brescia” dichiara Fabrizio Arici e continua “Mi auguro che le mie competenze e la mia esperienza possano contribuire alla crescita del settore sportivo e sono certo che ogni componente dello staff farà del proprio meglio per il raggiungimento degli obiettivi comuni e per trasmettere il necessario entusiasmo.” La nuova direzione del Brescia lavora da qualche settimana alla definizione dei nuovi staff che saranno presumibilmente ufficializzati alla fine dei campionati in corso, come dichiara Giuseppe Lanzi: "Sono felice ed orgoglioso di questo nuovo incarico. Gli obiettivi che ci siamo proposti sono ambiziosi e si articolano in un programma di 4/5 anni. Ci saranno cambiamenti, riassetti, su tutti i fronti: sportivo, societario e della struttura tecnica. Stiamo già lavorando per inserire nell'organico, a tutti i livelli, tecnici di qualità: ci vogliono persone di spessore per un rugby di alto livello. È un lavoro imponente e impegnativo, vogliamo prima di tutto far crescere sempre di più le giovanili perché siano un vero e proprio vivaio e, naturalmente, mettere tutta l'energia e le risorse necessarie per migliorare la prima squadra per ottenere risultati consoni al blasone del Rugby Banco di Brescia. Ringrazio i dirigenti del Brescia per questa opportunità e assicuro tutta la disponibilità a lavorare con il nuovo direttore sportivo ed i futuri staff tecnici. è una bella responsabilità. Ripeto abbiamo fini ambiziosi ed è necessario un nuovo assetto, una nuova e organizzazione, funzionale ed efficace, sia per raggiungere buoni risultati sportivi sia per gestire tutti gli importanti eventi che il Brescia organizza parallelamente ai campionati.Sono pronto a dare il 1000% per guadagnare la fiducia che mi è stata data".
