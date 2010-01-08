Il Rugby Banco di Brescia ricomincia con la Lazio

Serie A – Girone 1 – XII giornata – 10.01.10 – ore 14.30

Rugby Banco di Brescia v Mantovani Lazio arb. Serchiani (Padova)

Stadio Aldo Invernici - Via della Maggia - Brescia

Domenica 10 gennaio, dopo la lunga pausa per le festività, inizia il girone di ritorno del Campionato Nazionale, Serie A girone 1.

Dopo la lunga pausa per le festività ( e per il rinvio per neve della partita con il Piacenza), il Rugby Banco di Brescia ospiterà la Mantovani Lazio.

I bianco-azzurri hanno avuto il tempo necessario per adattarsi completamente alle metodologie d'allenamento di Sans e sono pronti per ricominciare secondo il detto "anno nuovo, vita nuova". Soddisfatto e positivo il coach: “ Abbiamo ripreso la preparazione il 28 dicembre e questa settimana ci alleneremo tutti i giorni, sono molto soddisfatto dall’atteggiamento dei ragazzi che stanno lavorando molto bene con dedizione e passione. Tutti ci stanno mettendo l’impegno necessario: il 200%. Così possiamo lavorare bene, preparare l’impostazione di gioco 15 contro 15, possibili contro probabili!

Credo sia il momento giusto per raccogliere i frutti del lavoro con dei risultati sul campo. I ragazzi se lo meritano e sarebbe un premio meritato”.

Ci sono ancora degli uomini importanti infortunati e da questa settimana anche Castiglia operato ad un ginocchio, che dovrà fermarsi per almeno due settimane, ma anche dei ritorni significativi: la prima linea Renato Rizzetti Mattei ed il trequarti Michele Gabba che già da domenica potrebbero essere nuovamente schierati tra le fila del Rugby Banco di Brescia.

In attesa dell’allenamento di rifinitura di venerdì sera ecco la lista dei convocati:

n° 1 - pilone sn BERGAMINI - ANSELMI

n° 2 - tallonatore GATTA - CAIRO

n° 3 - pilone dx PEVERONI - RIZZETTI MATTEI

n° 4 - II^ linea sn PEDRAZZANI - POLA

n° 5 - II^ linea dx PALEARI

n° 6 - III^ linea sn GUSSAGO - GANDOLFI

n° 7 III^ linea dx CERRI - XHANARI - GRUMELLI

n° 8 III^ linea c CUELLO - DEL BONO

n° 9 med. m. PREZIOSO - BOSIO - FREDDI

n° 10 med. a. CHIAPPINI - QUARANTA

n° 11 ¾ ala sn FEDERZONI

n° 12 ¾ centro GABBA - SECCHI VILLA

n° 13 ¾ centro TAMBURRI - MASGOUTIERE

n° 15 estemo PIETRASANTA - MASTROCOLA - SCARONI

Tutte le domeniche si può seguire il Rugby Banco di Brescia in diretta radiofonica sulle frequenze di Radio Voce con collegamenti in diretta nella trasmissione "Diretta Sport" condotta da Mario Ricci. Per frequenze e streaming www.radiovoce.it

Luca Franceschini

Rugby Banco di Brescia - Ufficio Stampa

cell. 3332134542

www.rugbybrescia.net