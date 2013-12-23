Il Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd vicino alla Primavera e al suo atleta infortunatosi durante la gara di ieri

La gioia di una grande vittoria turbata da una grande apprensione. Tutta lasocietà Rugby Città di Frascati è vicina alla società capitolina dellaPrimavera e al suo giocatore rimasto gravemente infortunato in seguito adun placcaggio regolare di un atleta giallorosso durante la sfida andata inscena ieri pomeriggio e valida per l’ultimo turno d’andata del campionatodi serie B. Lo sfortunato atleta della Primavera è stato operato d’urgenzaalla milza nelle ore immediatamente successive alla partita. «Nessuno siera accorto della gravità del suo infortunio – racconta coach LucianoBronzini – tanto che il ragazzo era anche rientrato in campo dopol’episodio. Ma evidentemente, nel dopo-gara, ha accusato dolori fortissimie per lui è stato necessario l’intervento chirurgico. Al ragazzo e allasocietà Primavera vanno i nostri più sentiti auguri di un pronto recupero».Un episodio che ha reso decisamente nebulosa la fantastica domenica dellaserie B frascatana. I ragazzi di Bronzini e del suo vice Villalon, infatti,nonostante il rosso (doppio giallo, ndr) comminato ad inizio gara a capitanPalozzi e la conseguente inferiorità numerica per il resto della partita,hanno giocato un match praticamente perfetto. «Abbiamo giocato davvero unagran partita, devo dire bravi ai miei ragazzi – sottolinea Bronzini -.Hanno sempre tenuto in pugno la gara nonostante l’inferiorità numericamostrando grande grinta e concentrazione». La serie B del Rugby Città diFrascati trascorrerà il Natale e tutta la pausa invernale (il campionatoriprenderà il 2 febbraio 2014) da secondo della classe, con soli tre puntidi distacco dal Cus Roma e con un margine di sei lunghezze dal Messinaterzo. «Proprio la gara contro i siciliani alla ripresa ci servirà percapire molte cose – dice Bronzini -. Approfitteremo della lunga pausa perrecuperare diversi infortunati e per continuare a lavorare dal punto divista fisico assieme al nostro preparatore Giuseppe Diana. Se il campionatosarà un duello con il Cus? Non credo proprio, i giochi sono ancoraapertissimi. Comunque con 43 punti – conclude sorridendo Bronzini -possiamo dire di aver centrato l’obiettivo della salvezza».--Area comunicazione Ssd Rugby Città di FrascatiInformazione ai sensi del Codice della Privacy (D.L. 196/2003) - Il vostroindirizzo ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenticonoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail a noi indirizzata.Il vostro indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarvi le nostrecomunicazioni e notizie e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel casoavessimo disturbato la vostra privacy, inviateci una e-mail ed il vostroindirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra mailing list.