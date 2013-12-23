Il Rugby Citt&agrave; di Frascati Ssd vicino alla Primavera e al suo atleta infortunatosi durante la gara di ieri

Il Rugby Città di Frascati Ssd vicino alla Primavera e al suo atleta infortunatosi durante la gara di ieri
di Redazione
23/12/2013
La gioia di una grande vittoria turbata da una grande apprensione. Tutta la
società Rugby Città di Frascati è vicina alla società capitolina della
Primavera e al suo giocatore rimasto gravemente infortunato in seguito ad
un placcaggio regolare di un atleta giallorosso durante la sfida andata in
scena ieri pomeriggio e valida per l’ultimo turno d’andata del campionato
di serie B. Lo sfortunato atleta della Primavera è stato operato d’urgenza
alla milza nelle ore immediatamente successive alla partita. «Nessuno si
era accorto della gravità del suo infortunio – racconta coach Luciano
Bronzini – tanto che il ragazzo era anche rientrato in campo dopo
l’episodio. Ma evidentemente, nel dopo-gara, ha accusato dolori fortissimi
e per lui è stato necessario l’intervento chirurgico. Al ragazzo e alla
società Primavera vanno i nostri più sentiti auguri di un pronto recupero».
Un episodio che ha reso decisamente nebulosa la fantastica domenica della
serie B frascatana. I ragazzi di Bronzini e del suo vice Villalon, infatti,
nonostante il rosso (doppio giallo, ndr) comminato ad inizio gara a capitan
Palozzi e la conseguente inferiorità numerica per il resto della partita,
hanno giocato un match praticamente perfetto. «Abbiamo giocato davvero una
gran partita, devo dire bravi ai miei ragazzi – sottolinea Bronzini -.
Hanno sempre tenuto in pugno la gara nonostante l’inferiorità numerica
mostrando grande grinta e concentrazione». La serie B del Rugby Città di
Frascati trascorrerà il Natale e tutta la pausa invernale (il campionato
riprenderà il 2 febbraio 2014) da secondo della classe, con soli tre punti
di distacco dal Cus Roma e con un margine di sei lunghezze dal Messina
terzo. «Proprio la gara contro i siciliani alla ripresa ci servirà per
capire molte cose – dice Bronzini -. Approfitteremo della lunga pausa per
recuperare diversi infortunati e per continuare a lavorare dal punto di
vista fisico assieme al nostro preparatore Giuseppe Diana. Se il campionato
sarà un duello con il Cus? Non credo proprio, i giochi sono ancora
apertissimi. Comunque con 43 punti – conclude sorridendo Bronzini -
possiamo dire di aver centrato l’obiettivo della salvezza».
