Il rugby incredibile
di Redazione
28/09/2010
In redazione l'amico Franco, del blog Il paradiso dei gadget, ci segnala un video veramente curioso a tema rugby. E' la pubblicità di SKY neozelandese e i protagonisti sono alcuni giocatori degli All Blacks. Dai mitici tutti neri sappiamo benissimo che nulla è scontato, ma alcuni dei numeri filmati hanno veramente dell'incredibile. A voi il giudizio: ecco il video. Allora cosa ne pensate? Fake o straordinarie capacità tecniche?
