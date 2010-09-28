Loading...

Il rugby incredibile

28/09/2010

In redazione l'amico Franco, del blog Il paradiso dei gadget, ci segnala un video veramente curioso a tema rugby. E' la pubblicità di SKY neozelandese e i protagonisti sono alcuni giocatori degli All Blacks. Dai mitici tutti neri sappiamo benissimo che nulla è scontato, ma alcuni dei numeri filmati hanno veramente dell'incredibile. A voi il giudizio: ecco il video. Allora cosa ne pensate? Fake o straordinarie capacità tecniche?
