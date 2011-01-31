Il Segni batte il Gran Sasso per 15 a 9

Clicca sull'immagine per vedere la gallery

Una battuta d’arresto per il Gran Sasso che viene sconfitta in casa dal Rugby F.C. Segni per 15 a 9. Solo negli ultimi 5 minuti il Segni riesce a domare i ragazzi di Villa Sant’Angelo. Partita sempre aperta e molto combattuta senza marcature pesanti (5 calci di Pennese per il Segni e 3 calci di Del Pinto per il Gran Sasso Rugby). Buona prestazione della mischia e giornata purtroppo storta per la mediana e i trequarti. Comunque un punto importante, considerando che è stato preso contro una delle prime della classifica, molto utile ai fini della classifica. Con la pausa in arrivo (la prossima partita si svolgerà infatti il 20 febbraio) di poter recuperare giocatori importanti infortunati.