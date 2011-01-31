Il Segni batte il Gran Sasso per 15 a 9
di Redazione
31/01/2011
Clicca sull'immagine per vedere la galleryUna battuta d’arresto per il Gran Sasso che viene sconfitta in casa dal Rugby F.C. Segni per 15 a 9. Solo negli ultimi 5 minuti il Segni riesce a domare i ragazzi di Villa Sant’Angelo. Partita sempre aperta e molto combattuta senza marcature pesanti (5 calci di Pennese per il Segni e 3 calci di Del Pinto per il Gran Sasso Rugby). Buona prestazione della mischia e giornata purtroppo storta per la mediana e i trequarti. Comunque un punto importante, considerando che è stato preso contro una delle prime della classifica, molto utile ai fini della classifica. Con la pausa in arrivo (la prossima partita si svolgerà infatti il 20 febbraio) di poter recuperare giocatori importanti infortunati. “Adesso è tempo di guardare al futuro e di cominciare a lavorare per il medio termine. Inizierà un periodo di transizione in cui si comincerà a lavorare per dare alla squadra un volto diverso e un impostazione di gioco più matura. Sono sicuro che i risultati di questo lavoro non tarderanno ad arrivare, anche se tutto sommato abbiamo tutto il tempo per lavorare serenamente considerata la posizione comoda in classifica. Come la squadra anche la società e impegnatissima in un processo di maturazione verso l alto livello”, commenta il coach del Gran Sasso.
Articolo Precedente
NAZIONALE, DOPPIO ALLENAMENTO PRIMA DEL GIORNO DI RIPOSO
Articolo Successivo
PetrarcaRugby-MantovaniLazio: le foto
Redazione