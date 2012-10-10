il Segni si impone 32-17
di Redazione
10/10/2012
Il Rugby Città di Frascati ha esordito con una sconfitta nel campionato di serie B. Allo "Stadio del Rugby" di Cocciano un pratico Segni si è imposto 32-17. Una gara iniziata malissimo per i giallorossi frascatani che dopo 27' erano sotto 20-0. «I ragazzi erano molto nervosi e contratti in avvio – spiega coach Michele Cuttitta – forse perché sentivano molto la partita e l'esordio casalingo. Abbiamo commesso tanti errori banali e ci è caduto qualche pallone comodo di troppo, ma è stato proprio un problema di scarsa serenità perché a livello tecnico-tattico non ho visto grandi mancanze. Sapevamo che avremmo sofferto in mischia visto che quella del Segni pesa circa cento chili di più. Ma quando nel secondo tempo, nel momento in cui i ragazzi sono stati più liberi mentalmente, ci siamo messi a giocare come sappiamo, si sono viste tutte le nostre potenzialità. Comunque onore al Segni che ha fatto la sua partita e al suo micidiale calciatore (Pennese, ndr) che si è dimostrato pressoché infallibile». Il tecnico del Rugby Città di Frascati ha parlato ai suoi ragazzi del problema mentale che ne ha condizionato il rendimento ed è fiducioso di vedere una squadra più tranquilla già dal prossimo incontro. «Domenica (ore 15,30 ndr) faremo visita alla Lazio Primavera che ha un organico praticamente identico rispetto a quello della scorsa stagione. Sono una squadra con una mischia più "leggera" del Segni, ma hanno vinto a Messina alla prima di campionato e questo è un segnale della qualità del loro team. Sappiamo che la serie B è un campionato assai livellato e che per noi sarà una battaglia ogni domenica». In dubbio il pilone Francesco Orlando che ha subito un colpo nel match col Segni. Buone notizie dall'Under 20 di coach Alejandro Villalon che nella prima giornata di campionato ha battuto il IV Circolo Benevento con un chiaro 34-10. La società, infine, ha messo da qualche giorno on line il nuovo sito internet *www.rugbycittadifrascati.it*, completamente rinnovato nella sua veste grafica e nei contenuti. E assieme al portale sono nati anche la pagina Facebook ufficiale e il profilo twitter del Rugby Città di Frascati.
Redazione