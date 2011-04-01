IL TIFO RODIGINO REGALA LA TRASFERTA AL &quot;BATTAGLINI&quot; AI SUPPORTER AQUILANI

Home Senza categoria IL TIFO RODIGINO REGALA LA TRASFERTA AL "BATTAGLINI" AI SUPPORTER AQUILANI

di Redazione 01/04/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA s.s. 2010-2011 Comunicato stampa n. 85 del 31.03.2011 Il rugby non finisce mai di stupire. Alle tante iniziative di solidarietà verso le genti d'Abruzzo si aggiungono i tifosi della Rugby Rovigo Delta che hanno organizzato l'iniziativa illustrata nel successivo comunicato. Si tratta di un gesto simbolico, ma ricco di messaggi positivi. Lo Sport riflette la società in cui viviamo ed oggi, anche per questo segnale dato dalla tifoseria polesana, è bello specchiarvisi dentro. "IL TIFO RODIGINO REGALA LA TRASFERTA AL "BATTAGLINI" AI SUPPORTER AQUILANI. Due anni, un anniversario quantomeno insolito. E' il tempo che passa fra un sisma che mette in ginocchio L'Aquila e l'Abruzzo ed un gesto che impasta solidarietà, passione sportiva ed un rispetto atavici. Dunque 9 aprile 2009 vs 9 aprile 2011. Terremoto vs Rovigo-L'Aquila di Eccellenza 2010/2011. E' questa l'occasione colta da un gruppo informale di supporters rodigini, sulla scorta di un match di andata dall'esito favorevole alla Rugby Rovigo Delta nel punteggio e ad entrambe le tifoserie per quanto riguarda il bel terzo tempo trascorso insieme. Le feste natalizie di mezzo, quindi l'idea di una raccolta fondi, affinché gli appassionati abruzzesi possano raggiungere il "Battaglini" e, ricambiare la visita e festeggiare tutti insieme. Lo spontaneismo bersagliere si mette in moto, nel giro di ventiquattrore aderiscono all'iniziativa l'azienda Irsap di Arquà Polesine, lo Studio Mazzini srl e la famiglia Quaglio. Seguono poi la tifoseria organizzata delle Posse Rossoblu, Marco Verza macelleria, Arta Parrucchieri dell'inossidabile appassionato bersagliere Tony Manero, Pasticceria Gocce di Miele di Rovigo, Lavanderia Pellegrini, oltre ai TANTI singoli supporters rodigini. La notizia del raggiungimento della quota monetaria necessaria a noleggiare il pullman arriva sabato 26 marzo, ad addolcire il palato per la non brillantissima, anche se vittoriosa, prestazione casalinga della Rugby Rovigo Delta contro la Rugby Roma. L'ultima spinta la dà proprio il sodalizio di Via Alfieri, mettendo a disposizione della comitiva aquilana i tagliandi del match al prezzo ridotto di ? 8. Cordialmente gruppo non organizzato di tifosi rodigini" Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

