Il ventinovenne Diego Saccà nuovo allenatore del Livorno Rugby.

di Redazione 31/05/2010

Ieri, nel corso della tradizionale cena sociale di fine stagione, il presidente del Livorno Rugby, Sergio Tobia, ha ufficializzato il nome dell'allenatore che guiderà la prima squadra biancoverde nel campionato di A1 2010/11. Si tratta di Diego Saccà, 29 anni, ex tre quarti capace di ritagliarsi spazio, come giocatore, nelle maggiori squadre italiane (Viadana, Parma e Capitolina Roma), dopo essere rugbisticamente nato e cresciuto nelle giovanili del Livorno. Saccà ha già stabilito il record di allenatore più giovane dell'ottantennale storia del prestigioso club labronico. La cena sociale di ieri sera ha rappresentato una sorta di passaggio di consegne fra lo storico tecnico biancoverde Guglielmo Prima - che, in tutto, è stato per 14 intensissimi anni alla guida del Livorno Rugby - ed il giovane successore. Per motivi familiari lascia la squadra labronica il capitano Matteo Mazzantini. LA CARRIERA DI DIEGO. Diego Saccà nasce a Livorno il 23 febbraio 1981. Cresce nelle giovanili del Livorno e milita per un anno nella giovanile Under 21 del Benetton Treviso. Segue tutta la trafila delle nazionali italiane giovanili, disputando due Campionati del Mondo Under 19 e un Campionato del Mondo Under 21. All'età di 17 anni esordisce nel campionato seniores di serie A con il Livorno. Negli anni successivi milita nel Super 10 con tre diverse formazioni, Gran Parma Rugby, Rugby Viadana e Unione Rugby Capitolina, prendendo parte con le prime due alla European Challenge Cup. Vanta numerose presenze con la Nazionale "A" e con la Nazionale "Seven". Con la Nazionale maggiore partecipa alla tournée in Nuova Zelanda del 2003 e nello stesso anno colleziona una presenza contro l'Irlanda. ‘SONO ORGOGLIOSO’. Le sue prime parole da tecnico biancoverde: “E’ per me un onore – ha detto Diego Saccà – diventare l’allenatore della squadra che mi ha lanciato nel mondo del grande rugby. Pur con il dovuto rispetto dei ruoli, credo che la sincera amicizia che mi lega a tanti ragazzi della rosa possa aiutarmi nel difficile compito”. ‘COI NOSTRI MEZZI. “E’ nostra intenzione – ha aggiunto il presidente Tobia – dare fiducia ai nostri ragazzi, dando loro incarichi importanti. Gli stessi giocatori Andrea Saccà e Riccardo Squarcini entrano nello staff tecnico delle nostre giovanili. Ringraziamo Guglielmo Prima e Matteo Mazzantini per quanto dato alla nostra squadra. Grazie a tutti coloro che hanno operato, nell’ultimo anno, per il bene della nostra formazione. E’ stato un anno duro e difficile per tutti, anche per motivi economici. L’allestimento di una club house e del manto in sintetico al campo ‘Maneo-Settembrini’ (a giorni è prevista l’inaugurazione) evidenziano la volontà del nostro sodalizio di investire per il prossimo futuro”.

