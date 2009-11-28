Home Senza categoria Il VIBU Noceto ritrova la Rugby Piacenza 1947 ed esordisce nella Coppa del Ducato

Il VIBU Noceto ritrova la Rugby Piacenza 1947 ed esordisce nella Coppa del Ducato

di Redazione 28/11/2009

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Dopo due settimane di sosta, alla ripresa del campionato di serie A1, il Vibu Noceto ritrova il derby col Rugby Piacenza 1947 all’esordio nella Coppa del Ducato. Due settimane di sosta che hanno sicuramente giovato a Filippo Frati in quanto ha potuto recuperare diversi giocatori acciaccati dopo l’incontro casalingo col Brescia. Rientra inoltre dalla squalifica Diego Del Nevo, elemento importantissimo nell’economia della squadra. “In questo periodo di sosta dal campionato abbiamo lavorato con grande impegno, analizzato con cura i nostri prossimi avversari e preparato bene la partita. Per questo, unitamente al fatto di aver recuperato diversi giocatori, mi posso considerare soddisfatto. La sorte della partita col Piacenza è pertanto solo nelle nostre mani. Mi fa inoltre molto piacere l’annunciata presenza di numerosi nostri tifosi sulle tribune del Beltrametti”. In occasione della trasferta di Piacenza, la prima del Noceto valevole per la Coppa del Ducato, è stato organizzato un pullman per i tifosi. Questa la formazione: Garulli, Alfonsi, Majstorovic, Damiani, Samuele, Anversa, Frati M., Ferrarini, Maestri, Del Nevo, Andrews, Roldan, Pozzi, Saccomani, Scarparo. A disposizione: Maio, Mancuso, Pardeep, Di Marco, Ruffolo F., Passera, Tobia, Pepoli, Balboni. Calcio d’inizio ore 14,30 – Stadio Beltrametti di Piacenza Arbitro: Bonacci di Roma

Condividi Facebook Twitter Whatsapp